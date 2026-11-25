プレスリリース BAKERU、フィジカルAI領域に参入。“全部やる”新事業「ZENBU Robotics」始動

ロボットの導入には、機体の選定・調達から、学習データの収集、AIモデルの学習、現場への導入、運用・保守まで複数の段階があり、それぞれを担う事業者が異なります。 そのため、導入する企業が段階ごとに依頼先を探して調整する必要があり、導入に踏み切れないケースも少なくありません。

「ZENBU Robotics」は、これらの段階を一つの窓口でまとめて全部引き受けることで、ロボット導入のハードルを下げます。 ・国内外のメーカーから機体を選べる体制 DeNAグループは、米国・中国・韓国をはじめ、国内外のフィジカルAI関連企業と多数接点を持っています。 BAKERUには海外メーカーと直接やりとりできるメンバーがそろい、RoboParty、Booster Roboticsに続き、年内には10社との提携を見込んでいます。

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DeNAがさまざまな事業で培ってきたAIとデータの知見を生かし、BAKERUのAIリサーチャーが、学習データの集め方の設計からシミュレーション環境の構築、AIモデルの学習までを担います。 お客様の現場に入り込んで開発を行うエンジニア（FDE：Forward Deployed Engineer）が、作業内容に合わせて調整を重ね、形や手順が毎回違う作業にも対応します。

FDEには、ゲームからヘルスケア・メディカル、スポーツ・スマートシティまで、DeNAの幅広い事業でサービスの開発・運用に携わってきたメンバーがそろい、業界ごとに異なる現場の要求に応えてきた経験を生かします。

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「ZENBU Robotics」は、国内外メーカーの機体の販売・レンタルから、研究開発、工場や倉庫への導入、学習データの収集、イベントでの活用まで、幅広い相談を受け付けます。 導入までの全段階をまとめて依頼することも、機体の調達や学習データの収集など一部だけを依頼することもできます。 - 試してから決められるレンタル：機体は購入のほか、ヒューマノイドや四足型ロボットなどを期間を区切ってレンタルでき、実際に試してから導入を判断できます。 AIがもたらす変化は、オンライン上にとどまらず、現場の仕事にも広がり始めています。

DeNAグループは、AIの活用を成長の推進力として新規事業の創出に取り組んでおり、フィジカルAIもその重要な領域の一つです。 BAKERUと前身となるDeNAの新規事業の部門がこの1年、国内外のメーカーや現場を回るなかで見えてきたのは、ロボットの機体やAI技術が実用に近づく一方で、それを現場で動かす担い手が不足していることでした。

「ZENBU Robotics」は、その担い手となることを目指します。 現在、製造や物流などの企業と導入に向けた協議を進めています。 今後は提携するメーカーを順次増やし、対応できる作業や業界を広げていきます。 分野を限定せずに多くの現場に関わり、そこで得た知見をもとに、需要の大きい領域から提供体制を強化していきます。

新しい領域に小さく速く踏み出し、試しながら大きな事業へ育てるスタートアップスタジオとして、BAKERUはフィジカルAIの領域でもその役割を果たしていきます。