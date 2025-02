BACKBONE One & Razer Wolverine V3: ゲーム体験をさらにレベルアップ！

このニュースでは、スマートフォン向けゲームコントローラーBACKBONE Oneと、Xbox & PC対応の有線コントローラーRazer Wolverine V3 Tournament Editionを紹介しています。BACKBONE Oneは、PlayStationのデザインを採用し、PSのリモートプレイにも対応する、iPhone15、16、Androidスマートフォンに最適なコントローラーです。Razer Wolverine V3は、高速な反応と優れた操作感を実現する、プロゲーマー向けのコントローラーです。また、Nintendo Switch 本体 有機EL Joy-Conは、新しい有機ELディスプレイを搭載したSwitchモデルの国内正規品です。

BACKBONE One は、PlayStation のデザインを採用したスマートフォン向け ゲーム コントローラーです。iPhone 15、16に対応し、Androidスマートフォンにも接続可能です。 PlayStation 公式ライセンス商品として、PS リモートプレイにも最適です。Genshin Impact、バイオハザード、ロマサガ、サイレントヒル、デスストライクなどの ゲーム を快適にプレイできます。\ Razer Wolverine V3 Tournament Edition は、Xbox と PC 対応の有線コントローラーです。4つのマウスクリックバックパドルと2つのクローグリップバンパーを搭載し、高速HyperTriggerにより瞬時に反応可能です。ホール効果の優れた親指スティックメカタクタイル、アクションボタン、フローティング8方向キーを備え、1000Hzのポーリングレートで操作感向上を実現します。\その他、 Nintendo Switch 本体 有機EL Joy-Con (L)/(R) ホワイトも紹介されています。 Nintendo Switch

有機ELモデルの国内正規品で、ニンテンドー スイッチ、スウィッチ、任天堂Switch本体、nintendoswitchといった名称で販売されています。ゲーム機、ジョイコン、新色、誕生日プレゼントにも最適です





game_watch / 🏆 121. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

BACKBONE One Razer Wolverine V3 スマートフォンコントローラー Xboxコントローラー Nintendo Switch 有機EL Joy-Con

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

スマホゲームのコントローラーとNintendo Switch有機ELモデルBACKBONE One、Razer Wolverine V3 Tournament Edition、Nintendo Switch有機ELモデルの製品紹介です。

続きを読む »

iPad Pro(M4)シリーズとRazer Wolverine V3 Tournament Editionコントローラー2024年5月に発売されたiPad Pro(M4)シリーズと、XboxとPCに対応したRazer Wolverine V3 Tournament Editionコントローラーについて紹介。iPad Pro(M4)シリーズは、強力なM4チップとUltra Retina XDR ディスプレイが特徴で、快適なゲームプレイを実現します。Razer Wolverine V3 Tournament Editionコントローラーは、高速HyperTrigger、ホール効果の親指スティック、メカタクタイルアクションボタンなど、ゲーミング性能を高める機能を多数備えています。

続きを読む »

State of PlayでプレイステーションVR2用シューティング「Dreams of Another」発表!BACKBONE OneやRazer Wolverine V3も紹介PlayStation公式ライセンス商品であるBACKBONE One バックボーン ワンがPlayStationデザインでAndroid・iPhone15,16に対応したスマートフォン向けゲームコントローラーとして紹介されました。さらに、Razer Wolverine V3 Tournament Edition 有線 コントローラーがXbox & PCに対応した4つのマウスクリックバックパドル、2つのクローグリップバンパー、高速HyperTrigger搭載、ホール効果の卓越した親指スティックメカタクタイルアクションボタン、フローティング8方向キー、1000Hzのポーリングレートなどを備え、プロゲーマーに最適な製品として紹介されました。

続きを読む »

BACKBONE One プレイステーションデザイン (USB-C) | Android・iPhone15、16 | スマートフォン向けゲームコントローラー | PS リモートプレイ |BACKBONE One プレイステーションデザインは、AndroidとiPhone (15、16)に対応したスマートフォン向けゲームコントローラーです。PSリモートプレイにも対応し、Genshin Impact、バイオハザード、ロマサガ、サイレントヒル、デスストなどのゲームを楽しむことができます。

続きを読む »

iBUYPOWER HYTE、ホロライブ4期生 キーキャップセット発売決定!海外メーカーiBUYPOWERの自作PCブランドHYTEがホロライブ4期生キーキャップセットの発売を決定しました。 また、BACKBONE One PlayStationデザインのスマートフォン向けゲームコントローラーやNintendo Switch関連の商品も紹介しています。

続きを読む »

【Amazonスマイルセール】スマホ用コントローラー「BACKBONE One」がお買い得【2025.1】Amazonにて開催されている「Amazon Smile Sale」の対象商品にスマートフォン用ゲーミングコントローラー「BACKBONE One」が追加された。開催期間は2月3日23時59分まで。

続きを読む »