BABY LISA サマーコレクション2026：夏の軽やかさを纏うアイコニックなスタイル

BABY LISA SUMMER COLLECTIONが登場。カモ柄を柔らかくアレンジしたABC LISA CAMOが主役。ソフトピンクやライトブルーのパレットで夏のムードを表現。6月19日先行発売。

エーペイヴィル（ A BATHING APE ）のレディースライン「 BABY LISA 」より、待望の サマーコレクション 「 BABY LISA SUMMER COLLECTION」がリリースされます。

本コレクションは、軽やかで自由な視点から夏のムードを表現。 カラーバリエーションやキャラクターが自然に調和し、リラックスした自信を感じさせるスタイルを提案します。 今シーズンは、BABY LISAのアイコニックな魅力を夏らしく再解釈。 日焼けしたような温かみのあるトーン、サングラスやスイムウェアといったスタイリング要素、さらにパームツリーやサマーフラワーなどの季節感あふれるモチーフを取り入れることで、遊び心と洗練さを兼ね備えたビジュアルが完成しました。

BABY LISAならではの愛らしさを保ちながら、夏の新たな表情を描き出しています。 カラーパレットは、ソフトピンクやライトブルーを基調に、ベージュやホワイトなどのクリーンなニュートラルトーンを組み合わせた軽やかな構成。 コレクションの核となるのは、BAPEの象徴であるカモフラージュパターンをシーズン仕様にアレンジした「ABC LISA CAMO」です。 柔らかな色合いで再構築されたこのパターンは、主要アイテムに採用されることでコレクション全体に統一感をもたらします。

注目アイテムとしては、「BABY LISA ABC CAMO FULL ZIP HOODIE」や「BABY LISA ABC CAMO COLLEGE MINI TEE」、「BABY LISA ABC CAMO TANK TOP」をラインアップ。 BABY LISAの世界観を象徴するこれらのアイテムが、コレクションの中心を担います。 シルエットは、夏の快適さとバランスを重視したエッセンシャルなアイテム群で構成。

暑い季節に適した軽量素材を採用し、「BABY LISA ON BAPE SUMMER TANK TOP」や「BABY LISA COLLEGE CROPPED TEE」、「BABY LISA ONE POINT DENIM SHORTS」などを展開。 アクセサリーも充実しており、「BABY LISA ABC CAMO PVC BAG」や「BABY LISA ABC CAMO VANITY CHAIN SHOULDER BAG」、「BABY LISA ABC CAMO TOTEBAG」が登場。

機能性とデザイン性を兼ね備え、日常のカジュアルシーンからリゾート地での休暇まで幅広く活躍するアイテムとして、コレクションを完成させます。 さらに、肌触りの良いコットン素材や通気性に優れたメッシュ素材を採用し、夏の暑さを忘れさせる快適な着心地も魅力。 帽子やサンダルなどの小物も用意され、トータルコーディネートが楽しめる内容となっています。 BABY LISA SUMMER COLLECTIONは、2026年6月19日（金）12:00よりBAPE.

COM WEB STOREにて先行発売。 その後、2026年6月20日（土）よりA BATHING APEの正規取扱店舗にて順次発売開始。 カラー展開は、Sax（サックス）とPink（ピンク）の2色。 サックスは爽やかなブルー系で、ピンクは淡いソフトピンクが特徴。

この夏、BABY LISAとともに、遊び心あふれるスタイリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。 発売詳細や店舗情報は、公式サイトやSNSで随時更新されます。 数量限定販売の可能性もあるため、気になるアイテムは早めのチェックをおすすめします





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BABY LISA サマーコレクション ABC LISA CAMO A BATHING APE 2026

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