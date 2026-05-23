B.LEAGUEで外国籍選手や海外経験豊富なスタッフとの高い連携、英語力のニーズが高まる中、ネイティブキャンプとの協業でオンラインレッスン開始

現代のB.LEAGUEにおいて、外国籍選手や海外経験豊富なスタッフとの高度な連携は、勝敗を分ける決定的な要因となっています。コート上での一瞬の指示や、試合外での深い信頼関係の構築には、タイムラグのない円滑なコミュニケーションが不可欠です。予約不要で即レッスン： 練習の合間や移動中の"5分","10分"という隙間時間を無駄にしません。"世界に通用する選手・クラブ"を目指すレバンガ北海道と、英語を通じて世界への挑戦を支援するネイティブキャンプ。両者の志が合致し、本提携が実現しました。選手・スタッフへの実践的な英語環境の提供を通じ、グローバルに活躍できるチームづくりに貢献してまいります。このたび、オンライン英会話サービス"ネイティブキャンプ英会話"を展開する株式会社ネイティブキャンプさまとオフィシャルサプライヤー契約を締結させていただく運びとなりました。プレー中はもちろん、オフコートにおいても、チームメイト同士が円滑で深いコミュニケーションを図るためには、唯一の共通言語である"英語"を用いて、互いの意図を理解し、伝える力が必要になります。しかしながら、英語が流暢でない選手・スタッフは、通訳が不在の際、自分が思っていることを100%相手に伝えることができなかったり、逆に相手の意図を汲み取りきれなかったりと"本当はもっと話したいのに話せない"というもどかしい場面に少なからず遭遇します。をするケースが増えていきています。実際にレバンガ北海道でも、パートナー企業やB.LEAGUEがフィリピンで主催したイベントへの選手派遣のほか、台湾チーム開催試合への参加など、海外での活動も活発化してまいりました。このように、チームスタッフ・選手はもちろん、クラブ全体で英語力のニーズが高まっている中、株式会社ネイティブキャンプさまのご協力のもと、日々のオンラインレッスンを通して英語力を高め、国際的な人材育成への一歩を踏み出すことができるのは、クラブにとって非常に有意義なことだと考えます。このたびのサプライヤー契約をきっかけに、チームメイト同士が言語の壁に囚われることなく、より団結を深めていくとともに、世界に通用する選手・スタッフを育成し、北海道から世界へ躍進できるクラブを目指してまいります。2011年に現代表取締役社長の折茂武彦氏により創設され、チーム名は"がんばれ"の逆さ言葉に由来します。"北海道から明日のガンバレを。"のスローガンをもち、"北海道から"人"に"社会"に感動を届け、世の中を笑顔にする"という理念を掲げ、地域に根差した活動を展開しています。 トップチームの運営のみならず、ユースチームの育成やバスケットボールアカデミーの開催を通じ、"スポーツを通じた教育・人材育成"や"生涯スポーツを通じたまちづくり"など、スポーツを基軸とした地域活性化に精力的に取り組んでいます。

現代のB. LEAGUEにおいて、 外国籍選手 や海外経験豊富なスタッフとの高度な連携は、勝敗を分ける決定的な要因となっています。 コート上での一瞬の指示や、試合外での深い信頼関係の構築には、タイムラグのない円滑なコミュニケーションが不可欠です。

予約不要で即レッスン： 練習の合間や移動中の"5分","10分"という隙間時間を無駄にしません。

"世界に通用する選手・クラブ"を目指すレバンガ北海道と、英語を通じて世界への挑戦を支援するネイティブキャンプ。 両者の志が合致し、本提携が実現しました。 選手・スタッフへの実践的な英語環境の提供を通じ、グローバルに活躍できるチームづくりに貢献してまいります。 このたび、オンライン英会話サービス"ネイティブキャンプ英会話"を展開する株式会社ネイティブキャンプさまとオフィシャルサプライヤー契約を締結させていただく運びとなりました。

プレー中はもちろん、オフコートにおいても、チームメイト同士が円滑で深いコミュニケーションを図るためには、唯一の共通言語である"英語"を用いて、互いの意図を理解し、伝える力が必要になります。 しかしながら、英語が流暢でない選手・スタッフは、通訳が不在の際、自分が思っていることを100%相手に伝えることができなかったり、逆に相手の意図を汲み取りきれなかったりと"本当はもっと話したいのに話せない"というもどかしい場面に少なからず遭遇します。 をするケースが増えていきています。 実際にレバンガ北海道でも、パートナー企業やB.

LEAGUEがフィリピンで主催したイベントへの選手派遣のほか、台湾チーム開催試合への参加など、海外での活動も活発化してまいりました。 このように、チームスタッフ・選手はもちろん、クラブ全体で英語力のニーズが高まっている中、株式会社ネイティブキャンプさまのご協力のもと、日々のオンラインレッスンを通して英語力を高め、国際的な人材育成への一歩を踏み出すことができるのは、クラブにとって非常に有意義なことだと考えます。

このたびのサプライヤー契約をきっかけに、チームメイト同士が言語の壁に囚われることなく、より団結を深めていくとともに、世界に通用する選手・スタッフを育成し、北海道から世界へ躍進できるクラブを目指してまいります。2011年に現代表取締役社長の折茂武彦氏により創設され、チーム名は"がんばれ"の逆さ言葉に由来します。

"北海道から明日のガンバレを。 "のスローガンをもち、"北海道から"人"に"社会"に感動を届け、世の中を笑顔にする"という理念を掲げ、地域に根差した活動を展開しています。 トップチームの運営のみならず、ユースチームの育成やバスケットボールアカデミーの開催を通じ、"スポーツを通じた教育・人材育成"や"生涯スポーツを通じたまちづくり"など、スポーツを基軸とした地域活性化に精力的に取り組んでいます





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

B.LEAGUE 外国籍選手 英語力 オンラインレッスン ネイティブキャンプ 地域活性化 スポーツ教育

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ｊ２磐田、アウェー札幌戦に向けて公開練習を行うJ2 Kyotango team holds a practice event in preparation for the final league match against Sapporo FC, aiming to contribute to securing a victory for a trophy.

Read more »

Harry Kane's place in England's World Cup team is secure, except for the bench.World Cup preparation debate. England's leading goal scorers. The youngest Premier League goal scorer of all time. Manchester United's renaissance.

Read more »

『日本から世界への最短ルート』FIBA世界大会へと直結する3x3プロバスケットボールの新リーグ「RBL（Royal Basketball League）」始動にあたり、記者発表会を開催！株式会社UNIVA RBLのプレスリリース（2026年5月22日 15時00分）『日本から世界への最短ルート』FIBA世界大会へと直結する3x3プロバスケットボールの新リーグ「RBL（Royal Basketball League）」始動にあたり、記者発表会を開催！

Read more »

「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」特別キャンペーン開催！ B.LEAGUE CARDで当日限定の特別デジタルカードをGET！株式会社VOLZのプレスリリース（2026年5月22日 17時00分）「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」特別キャンペーン開催！ B.LEAGUE CARDで当日限定の特別デジタルカードをGET！

Read more »

Former Manager and Consultant Accepts Special Guest Role on Major League Baseball Broadcast, Reveals Fascinating Draft SecretsIn a unique collaboration, a former manager and special consultant (67) joins forces with another former manager and consultant (68) from two different teams and guests on a Japanese television broadcast of the Major League Baseball (MLB) game 'Giant - Nippon'. He reveals fascinating stories from the past about the MLB draft and the contretemps between the two teams involved in drafting the same player.

Read more »

Ederсон、ほぼVerhandlungen mit Topklub Manchester United abgeschlossen? Diese Option für AtalantaAccording to sources, the basic transfer fee of 4.8 million euros (approximately 4.1 million pounds) and various performance-related bonuses attached to the contract have been "almost agreed". This exclusive offer is attractive for a team like Atalanta that ended up in the Serie A Conference League due to failing to qualify for the Champions League. This transfer fee is expected to be the fifth largest in the history of the club, just behind the transfer of Heynckes in 2023. On Friday, Arturo Vidal was not on the field for Atalanta's last Serie A match against Fiorentina. Subsequently, the coaching staff explained that the transfer negotiations were ongoing, without naming the potential club. Manager Rafael Soriano stressed that Vidal was not selected because talks for a move to a top club were already in progress. According to reports, the contract for Vidal's move to Man United is almost finalized, and his next step after leaving Atalanta looks like a move to Carrington.

Read more »