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B-Rサーティワンアイスクリームとドラゴンクエストのコラボキャンペーンが6月に開催

コラボレーション News

B-Rサーティワンアイスクリームとドラゴンクエストのコラボキャンペーンが6月に開催
B-Rサーティワンドラゴンクエストコラボキャンペーン
📆5/27/2026 6:17 AM
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B-Rサーティワンアイスクリームが、6月1日から30日まで人気RPG「ドラゴンクエスト」とのコラボキャンペーンを実施。新フレーバー「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」やスライムトッピングのサンデー、限定セットなどが登場。購入特典やゲーム内アイテムも見逃せない。

B-Rサーティワン アイスクリーム は、スクウェア・エニックスの大人気RPG「 ドラゴンクエスト 」との コラボレーション キャンペーンを、2025年6月1日（日）から6月30日（月）までの期間限定で開催することを発表した。

このコラボは、ドラゴンクエストシリーズの魅力をアイスクリームで表現する試みであり、さまざまな商品やイベントが用意されている。 まず注目すべきは、6月の新商品として登場する「かいしんのいちげき！ -ゴールデンパインレモネード-」だ。 これは、ドラゴンクエストの戦闘シーンでおなじみの「会心の一撃」をイメージしたフレーバーで、黄金色のパイナップルと爽やかなレモネードが絶妙にマッチした味わい。

アイスクリームには、クリーミーなバニラベースにパイナップルソースとレモン果汁が混ぜ込まれており、一口食べるたびにまるで敵に大ダメージを与えたかのような爽快感が広がる。 また、スライム型のチョコレートがトッピングされた「スライムたちがあらわれた！ バトルサンデー」も販売される。 こちらは、カップ状のサンデーに、スライム、ももんじゃ、モーモン、ベビーパンサーなど全10種類のピックが付属し、コレクション性も高い。

ピックはランダム封入で、全種類集めたくなる仕掛けだ。 さらに、スモールまたはレギュラーサイズのアイスクリーム8個をセットにした「ドラゴンクエスト 40thセット」は、ドラゴンクエストシリーズ40周年を記念した特別パッケージ。 側面には歴代モンスターがデザインされ、箱を開けると中は「ひとくいばこ」を模したレイアウトになっており、ドラゴンクエストファンにはたまらない演出だ。 このセットには、限定グッズとして「ポッピングシャワースライム キーホルダー付き」が同梱される。

ポッピングシャワーはサーティワンの人気フレーバーで、スライム型のキーホルダーがチャームとして付いてくる。 また、スライム島をイメージした「スライムたちがあらわれた！ アイスクリームケーキ」も登場。 スライムを模したアイスクリームケーキで、中には複数のフレーバーが層になっており、見た目も味も楽しい一品だ。

このケーキは予約制で、数量限定となる。 キャンペーン期間中には、6月1日から3日までの3日間限定で、500円以上の購入者にコラボ記念ステッカーがプレゼントされる。 ステッカーのデザインはドラゴンクエストのモンスターとサーティワンのロゴが融合した特別仕様。 さらに、MMORPG「ドラゴンクエストX オンライン」では、連動キャンペーンが実施され、ゲーム内で使用できる特別なアイテムが入手できる。

具体的には、サーティワンのアイスクリームをモチーフにした装備や、スライムの形をした乗り物などが期間限定で配布される予定だ。 このように、B-Rサーティワンアイスクリームとドラゴンクエストのコラボレーションは、実物のスイーツだけでなく、デジタルコンテンツでも楽しめる広がりを見せている。 ドラゴンクエストファンはもちろん、アイスクリーム好きにも見逃せないキャンペーンとなるだろう。 各商品は店舗によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に公式ウェブサイトや店頭で確認することをおすすめする

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B-Rサーティワン ドラゴンクエスト コラボキャンペーン アイスクリーム 限定商品

 

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