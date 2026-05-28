B-EN-G、フィールドクロスを完全子会社化し現場DXを強化

ビジネスエンジニアリングが産業用スマートグラスのフィールドクロスを買収、現場DXソリューション「orishia」と融合し製造業のデジタル化を加速。

ビジネス エンジニアリング株式会社（以下、B-EN-G）は、2026年5月28日付で、産業向け スマートグラス および遠隔支援ソフトウェアを開発・提供するフィールドクロス株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しました。

近年、製造業をはじめとする現場では、デジタル化やDX（デジタルトランスフォーメーション）が競争力強化の鍵となっています。 B-EN-Gは2026年3月より、現場の映像データを収集・活用して技能伝承や安全教育に役立てるDXソリューション「orishia（オリシア）」を立ち上げ、現場業務の効率化を推進してきました。 しかし、現場の知のデジタル化をさらに深めるには、多様な視点からのリアルなデータ収集と活用手段が不可欠です。

今回の買収により、フィールドクロスが持つ産業用スマートグラスのハードウェアとソフトウェアの自社開発技術が加わることで、より実践的な現場データの収集・活用が可能になります。 両社の知見と技術を融合し、現場に特化した新たなソリューションの開発・提供を目指します。 フィールドクロスは、以前から現場作業者の遠隔支援に強みを持ち、製造現場での作業効率向上や品質管理に貢献してきました。 特に、スマートグラスを用いたハンズフリーの作業支援は、熟練技能の伝承や作業ミスの低減に大きな効果を発揮しています。

B-EN-GのDXソリューション「orishia」とフィールドクロスの現場起点のデータ収集・支援ノウハウを融合することで、これまでにない価値を顧客に提供できると確信しています。 例えば、スマートグラスで収集した作業映像をAIで解析し、作業手順の最適化や異常検知を自動化するといった応用が考えられます。 また、両社の顧客基盤を活用し、製造業だけでなく物流や建設といった現場を伴う産業全般に展開していく計画です。 今後、B-EN-Gとフィールドクロスは「現場DX」領域における事業戦略を共有し、共同で製品・サービスを展開します。

B-EN-Gは製造業向けITに豊富な実績を持ち、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン管理（SCM）、IoTなどで蓄積されたデータを活用したシステム高度化を支援してきました。 今回の買収により、現場データとバックオフィスデータの統合が可能となり、より包括的なDX推進が実現します。 両社の技術力と顧客基盤を掛け合わせ、グループとしてのシナジーを最大化しながら、現場DX事業の拡大と社会課題の解決に貢献してまいります。 B-EN-Gは、中国、タイ、シンガポール、インドネシア、アメリカに海外子会社を有し、グローバルな事業展開も視野に入れています。

フィールドクロスの技術を海外拠点にも展開し、日本発の現場DXソリューションを世界に広げていくことが目標です





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