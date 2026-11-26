Bリーグ島田慎二コミッショナーと大阪エヴェッサ磯村英孝代表が大阪市役所を訪れ、Bワン降格後の地域貢献評価と最短復帰に向けた支援を要請した経緯と現状を詳述する。

Bリーグ の 島田慎二 コミッショナーと、Bプレミア（1部）リーグからの降格が決定した 大阪エヴェッサ の 磯村英孝 代表らが18日、大阪市役所を訪れた。島田コミッショナーは、この地でクラブが発展し成長していく力になりたいとの訪問意図を明かし、 横山英幸 市長に対してライセンス不交付の経緯説明とともに、今後の協力態勢を要請した。この訪問は、今後両者がどのような関係性を築きながらチームの再建と復帰を目指すのかを示す重要な場面となった。

ライセンス不交付と降格の経緯

大阪エヴェッサが2028～29年シーズンのBワン（2部）へ降格となった直接的な原因は、本拠地「おおきにアリーナ舞洲」の改修工事に関連する問題にある。アリーナを管理する側と施工業者との契約が破棄されたことにより、改修工事が完了せず、アリーナの運営基準を満たすことができなかった。この基準不適合がライセンス不交付につながり、結果としてリーグの最下位枠への降格が正式に決定された。大阪エヴェッサは、この措置を不服ではなく受け入れ、30～31年の最短復帰を目標に掲げている。

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横山市長の支援と地域貢献への評価

取材に応じた横山英幸大阪市長は、エヴェッサに対する肯定的な姿勢を鮮明に示した。市長は、バスケ教室の実施や市民優待事業など、長年にわたって継続されてきた地域の貢献活動を高く評価した。エヴェッサは単なるスポーツチームではなく、市民の誇りとして捉えるべき存在であると指摘した。市長は、一日も早いBプレミアへの復帰に向けて、情報発信の強化など、市としてできる支援を全力で実施すると約束した。この発言は、行政側がスポーツチームの社会的価値を認め、再建を応援する意志を表明したものと受け取られる。

島田コミッショナーの具体的な復帰目標

島田慎二コミッショナーは、大阪のビッグマーケットとしての潜在能力を高く評価しつつ、具体的な支援内容については慎重な姿勢を保った。島田氏は、大阪市側がアリーナに関連する課題を理解していることは確かだが、現時点では具体的な話をする時期ではないと明言を避けた。その代わりに、大阪では今後、府市内を中心に様々な話が持ち上がることを想定し、まずは事業の足元を固めることが重要だと説明した。最短復帰を実現するための条件として、売上高12億円以上と平均入場者数4000人以上という数値目標の継続的なクリアを最優先事項として挙げた。

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磯村代表の現状分析と再建誓約

現役での苦戦が続く大阪エヴェッサの状況を、磯村英孝代表は率直に認めた。今季のチーム成績は、27日現在で1勝17敗であり、西地区最下位という厳しい立場にある。磯村代表は、ファン向けに説明会を開催する方針を示し、チームとしての透明性を高める取り組みを始めた。スポンサーからは心強い支援の言葉をいただいていると報告し、選手たちも『1勝でも多く勝つ』という強い気持ちで試合に臨んでいると語った。磯村代表の発言は、現在の低迷を認める一方で、ファンや支援者に対する責任を果たし、巻き返しを図る決意を表すものとなった。

大阪エヴェッサの未来と地域への期待

島田コミッショナーは、大阪エヴェッサが再びBプレミアへ戻り、優勝争いをするクラブになってほしいとの期待を表明した。この発言は、降格という厳格な措置が取られた後でも、Bリーグとしてチームの再生を支援し、日本のバスケットボールの発展に寄与することへの意欲を示している。大阪という巨大な市場で、地域貢献と競技力の向上を両立させることは容易ではないが、横山市長と島田コミッショナー、そして磯村代表の三者が共通の目標を共有している点は、前向きな材料となり得る。今後、アリーナ改修の進捗や資金調達の状況、そして選手層の強化が、チームの行方を決定づける重要な鍵となる。