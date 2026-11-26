コモー氏が開発したButton Soundsは、UI効果音の単調さを解消する新たな手法を提供する。55種類の音色とランダム再生により、デジタル操作の臨場感と自然な触感を向上させる。

デジタルインターフェースにおける操作感の質を向上させる新たな試みが注目を集めている。開発者の コモー 氏が公開した「 Button Sounds 」は、ユーザーインターフェースに付属する効果音を単調な反復から解放し、より自然で人間らしい音の質感を実現することを目的としている。このプロジェクトは、長年 コモー 氏が自身のプロジェクトに UI効果音 を追加してきた経験に基づいて誕生したものである。

従来のデジタル操作音の多くは「ワンショット」形式を採用しており、誰かが一度録音した固定された音をボタンをクリックするたびに同じタイミングで再生する仕組みが一般的であった。コモー氏はこの手法が与える印象について、ボタンをクリックするたびに全く同じ効果音が鳴り続けることは、非常に機械的で不自然な印象を与えると指摘する。ユーザーエクスペリエンスを大きく向上させるためには、こうした単調な反復を打破する必要があると考えるに至った。

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コモー氏は音響工学のバックグラウンドを持っており、長年にわたり自らの手で効果音を録音してきた経験がある。彼が採用した新しいアプローチは、単一の音を録音するのではなく、数十個の異なるサンプルを録音し、その中からいくつかを選択してライブラリを作成する点にある。この手法により、音が連続して複数回鳴った場合でも、毎回少しずつ違った音になるため、操作のたびに新鮮な聴覚フィードバックを提供できる。

現在、Button Soundsで用意されている音の種類は55種類に及ぶ。画面左端にある「SELECT SOUND」の項目から音の種類を選択し、その下部に設けられたフィルター機能を用いて「KEYBOARD(キーボード)」「MOUSE(マウス)」「GAMEPAD(ゲームコントローラー)」「TOGGLE(トグル)」「MISC(その他)」の5つのカテゴリから希望する音を選び出すことが可能だ。ユーザーは用途に応じて最適な音質を選び、インターフェースに組み込むことができる。

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実際の動作確認では、「Press me！」と記載されたボタンをクリックすると効果音が流れる。その際、ボタンを押し込んだ時に鳴る音（PRESS SAMPLE）と、離した時に鳴る音（RELEASE SAMPLE）の組み合わせはデフォルトでランダムに設定されている。どの組み合わせで音が鳴ったかは、右側のボタンが光ることで視覚的に確認できるようになっており、ユーザーは音の変化を視覚的にも追跡可能である。

さらに、画面右下の「CONFIG」セクションでは、より細かな音質のカスタマイズが可能だ。ユーザーはランダムピッチを調整することで、音の高低変化の幅を広げたり狭めたりできる。また、「Lofi」機能を有効にすると、音のビットレートとサンプリングレートが意図的に下げられ、ファミコン風のザラザラしたレトロな音色に変化させることもできる。これらの設定により、コモー氏の意図した「自然さ」や「レトロ感」を自由に表現できる。