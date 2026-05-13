Buddycom: Front line Worker Live Communication Platform

Buddycom is a live communication platform that enables multiple people to communicate at the same time using smartphones and tablets with the installation of its application. It provides options for voice, text chat, video, IoT, and AI-assisted digital assistance communication.

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「 Buddycom 」は、インターネット通信網(4G、5G、 Wi-Fi )を利用してスマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数の人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。

音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。 サイエンスアーツは「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる」ことをミッションとして掲げ、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を行っております。2021年に東証マザーズに上場(現在はグロースに移行)し、現在では5年連続シェアNo.1（※5）を獲得しています。

トランシーバー通話とは、通信ボタンを押している間だけ音声が送信されるPTT（プッシュ・トゥ・トーク）を指します。 また、音声（映像）コミュニケーションツール出荷数量と台数(ノンデスクワーカー向け)デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」に منتشرされているデータによりますと、2022年3月期時点では、デロイトは21万9208台、トーマツは12万2252台、ミックは8万1591台、合計で42万3081台の音声(映像)コミュニケーションツール出荷数量が報告されており、ノンデスクワーカー向けとの取引量が大規模‌اند。

今後も、スタッフ間コミュニケーションに留まらず、スタッフとお客様、スタッフとAIを美しくつなげることで、フロントラインワーカーが明るく笑顔で働ける社会を目指してまいります。 ※2:音声コミュニケーションツール出荷数量と台数(ノンデスクワーカー向け)デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版





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Buddycom Live Communication Platform Front Line Worker Internet Communication Network 4G 5G Wi-Fi Sound Text Chat Video Iot AI

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