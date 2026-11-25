第1弾「販売管理システム編」を無料公開。導入相談621件から、約2割が「Excel・紙の管理が限界」、7割超が「情報収集中」「比較中」「時期未定」の段階で相談している実態が明らかに

※アンケートではなく、実際の導入相談の内容を集計したものです。 PRONIアイミツSaaSに相談した企業が対象のため、SaaSの導入に関心の高い企業の傾向が表れている点にご留意ください。

また、あくまで相談件数であり、導入・成約の件数ではありません。1. 背景にある課題の最多は「Excel・紙の限界」。 古いシステムからの乗り換えも約5件に1件 相談621件のうち、約2割（129件）が「Excel・紙・スプレッドシートでの手作業管理の限界」を挙げました。 次いで約5件に1件（117件）が「今のシステムが古い・サポート終了・保守費が高い」といった乗り換えの悩みを挙げています。

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また、現在の販売管理の方法は、相談621件のうち「Excel・紙・手書き」が25%（157件）。

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「オフコン（オフィスコンピュータ）や自社開発のシステム」が16%（99件）と、現在の管理方法が課題につながっている様子が見られました（※1）。 相談621件のうち、求める機能で最も多かったのは「受発注・在庫・見積書などの基本機能」で、約3割（189件）が挙げました。 選ぶときの判断材料では「料金・見積」が最多で、約4件に1件（155件）が挙げています。 ※1 全21ページの調査レポート（PDF）で詳細にまとめています。

相談621件のうち、「情報収集中」が26％（164件）、「比較中」が24％（146件）「時期未定」が23％（140件）で、合わせて7割を超えました（450件）。 今回の分析から、販売管理システムの検討には「Excel・紙での管理の限界」と「古いシステムからの乗り換え」という2つの出発点があり、求める機能では基本機能、判断材料では料金が最も多く挙がることが分かりました。 また、相談時点では7割超が「情報収集中」「比較中」「時期未定」のいずれかの段階にありました。