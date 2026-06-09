Broadcom、SpringおよびJavaエコシステムに対し大規模なセキュリティ投資を発表

Broadcom Inc.は、Fortune 500企業の半数以上に採用されているSpringおよびJavaエコシステムに対し、大規模なセキュリティ投資を発表しました。

Broadcom Inc.（NASDAQ：AVGO）は、 Fortune 500 企業の半数以上に採用されている Spring および Java エコシステムに対し、大規模な セキュリティ 投資を発表しました。

AIにより検出されるセキュリティ脅威がかつてないほど急増する中、BroadcomのTanzu部門は、Springコミュニティを支援するため、23年にわたるSpringの歴史で最大規模となるオープンソース向けセキュリティ更新プログラムを公開しました。 さらにお客様向けに、Bitnamiの基盤としてクリーンルーム構築済の実証されたアーキテクチャを拡張し、Springエコシステム全体を網羅するJavaの依存関係を構築します。

これらの投資を通じて、Springの完全性を保護しつつ、AIを駆使したセキュリティ脅威の増加に対し、Broadcomのお客様を支援します。 米国連邦政府が国家的なクリアリングハウス（情報共有機関）を設立し、ソフトウェア脆弱性の調整や優先順位付けに取り組む近年の動きは、脅威の発見スピードが格段に加速し、ボトルネックが修復のスピードへとシフトしている核心的な課題を浮き彫りにしています。

「Springは、世界で最も広く採用されているアプリケーション開発フレームワークの一つであり、その管理者として私たちはセキュリティに対して重大な責任を負っています。 Springを維持・管理する唯一のコミッターである私たちだからこそ、Springを利用している皆様のために、ソースコードの段階からより強固なセキュリティを確保できます。 今回の投資は、切り離して考えることができない『Springコミュニティの健全性』と『ビジネスの運営をSpringに託しているお客様のセキュリティ』の二つの要素に焦点を当てています





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