ONO貿易は台湾Brook Gaming社の日本正規代理店として、最大4台のスマートフォンを同時接続できるハイエンドモデルUltra Catcher 4をAmazonブラックフライデー特別価格で販売。家族や友人とのポケモンGOアカウント統合によるコスト削減と最大30日の駆動時間を特徴とする。

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、台湾発のゲーム周辺機器メーカー「 Brook Gaming 」の日本正規代理店として、4台同時接続可能なハイエンドモデル・ ポケモンGO 対応 オートキャッチ デバイス『 Ultra Catcher 4 （ウルトラキャッチャー4）』を、年内最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー 」にて期間限定の特別価格で販売します。

最大の強みは、1台で最大4台のスマートフォンを同時接続できること。 家族や友人それぞれのアカウントのポケモン捕獲・アイテム回収を、1台でまとめて自動サポートします。 オートキャッチを人数分そろえる必要がなく、"ひとりで頑張る"ポケ活から、"家族みんなでおまかせ"のポケ活へ。 コスト面でも大きなメリットがあります。

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「オートキャッチが気になっていたけれど、購入に踏み切れなかった」方、「家族や友人の分もまとめたいけれど、人数分そろえるのは割高…」と感じていた方、「こまめな充電の手間なく、長く安定して使えるハイエンドモデルがほしい」方へ。 そのすべてに応えるのが「Ultra Catcher 4」です。1台で4アカウント同時接続だから、人数分買うより断然おトク。 最大30日駆動で、充電の手間からも解放されます。 年内最後の特別価格で手に入る、今がはじめどきです。 特別価格は期間限定、在庫にも限りがございます。 ご検討はお早めに。