In the midst of political turmoil following the UK local election results and amid speculation about Prime Minister Kipper Starmer's succession, PM Starmer has scheduled a meeting with his potential successor, Health Minister Wes-Streetering, on 13th.

イギリス地方選で与党・労働党が大敗したことを受け、キア・スターマー首相の進退をめぐる与党の内部分裂が続く中、首相は13日にも、将来の党首候補の一人とみられるウェス・ストリーティング保健相と会談する見通しとなった。

星マー氏は12日、続投の意思を閣議であらためて示したものの、これに対して政務次官4人が首相に抗議する形で辞任したほか、労働党の下院議員80人以上が首相に辞任を求めた。 他方、首相を支持する閣僚や下院議員100人以上が、党内の混乱や党首選の実施に対して警鐘を鳴らした。 スターマー首相は閣議で辞任要求を拒否し、閣僚に対し、国民は「政府が職務を遂行することを期待している」と述べた。 さらに、正式な党首選の手続きが開始されていない点を指摘したという。

労働党の党首選は、党首が辞任するか、あるいは下院議員が挑戦者として名乗りを上げることで開始される。 現職党首に挑戦するには、個別の候補が労働党議員の20％、すなわち81人の支持を得ていることが要件となる。 これに対してデイヴィッド・ラミー副首相を含め複数の閣僚は、首相を「全面的に支持する」と表明。 ラミー氏は、首相に辞任を求める同僚に対し「下がる」ように呼びかけた





bbcnewsjapan / 🏆 1. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prime Minister Progressive Leader National Health & Clothing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

スマートリングのリーディングブランド「ŌURA」、女性のホルモン健康をサポートする2つの新機能「更年期インサイト」と「ホルモン避妊サポート」を発表スマートリングのリーディングブランド「ŌURA」、女性のホルモン健康をサポートする2つの新機能「更年期インサイト」と「ホルモン避妊サポート」を発表 OURA HEALTH OYのプレスリリース

Read more »

電源タップとUSB充電器、1台にまとめてスッキリ。Anker Primeが23％オフAnkerの「Anker Prime Charging Station」がAmazonタイムセール対象。参考価格14,990円のところ、23％オフの11,490円で販売中。AC差込口×2にUSB-C×2、USB-A×2を備えた据え置き型の充電ステーションで、ノートPCやスマホ用の充電器をまとめやすい。デスク周りをスッキリさせたい人はチェックしておきたい。

Read more »

RX 9070 XT、ついに10万円切り。ASUS製16GBモデルが45％オフASUSのグラフィックボード「PRIME-RX9070XT-O16G」がAmazonで割引対象。参考価格176,565円のところ、45％オフの97,370円で販売中。Radeon RX 9070 XTと16GB GDDR6を搭載したPCIe 5.0対応モデル。

Read more »

「WNBA on Prime」配信スケジュールを発表 「WNBA on Prime」における初回の配信は、ミネソタ・リンクス対ダラス・ウィングスと、ニューヨーク・リバティ対ポートランド・ファイア「WNBA on Prime」配信スケジュールを発表 「WNBA on Prime」における初回の配信は、ミネソタ・リンクス対ダラス・ウィングスと、ニューヨーク・リバティ対ポートランド・ファイア アマゾンジャパン合同会社のプレスリリース

Read more »

チェリー吉武、ブリテンズ・ゴット・タレント準決勝に気合十分「優勝1点狙いでチェリーファイト」（動画あり）チェリー吉武が、5月23日に開催されるイギリスのオーディション番組「Britain's Got Talent（ブリテンズ・ゴット・タレント）」の準決勝に出場する。このたび、お笑いナタリーに彼の意気込みコメントが到着した。

Read more »

ロシア経済成長率予想ダウン、中東原油価格上昇にも関係ない予算原油予想Russian economy growth rate prediction dropped, and budget planned oil price remained unchanged at $59 per barrel in 26th year, despite Middle Eastern crisis-induced oil price rise. This statement was made by Novak vice prime minister in an interview.

Read more »