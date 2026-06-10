Bridgeport's 'Timelessz' Group's Hashimoto Hiroshi to Appear in 'Margaret' Manga

Bridgeport's 'Timelessz' group's Hashimoto Hiroshi will appear in the July issue of the manga magazine 'Margaret' (Shueisha), which features the popular manga 'Ore no Onna wa Kurunku' (My Sister's a Virgin). The issue will also feature the main cast and the author's comments for the live-action movie adaptation of 'Ore no Onna wa Kurunku'. The manga has sold over 150,000 copies, surpassing the previous record of 11 volumes. The live-action movie adaptation is scheduled to be released on December 4, 2022.

8人組グループ・timeleszの橋本将生が、12日発売の漫画雑誌『別冊マーガレット』7月号（集英社）に登場する。 同雑誌の人気漫画『お姉ちゃんの翠くん』の実写映画化で主演する橋本とヒロイン役の中島瑠菜が誌面を飾り、著者・目黒あむ氏からのコメントも掲載する。

累計発行部数150万部（既刊11巻・電子版含む）を突破した同作は12月4日全国公開で実写映画化。 これを記念して、雪代翠役・橋本、咲苗翠（愛称：スイ）役・中島、著者・目黒氏それぞれのスペシャルメッセージをカラー記事で紹介。 さらに、最新47話も巻中カラーで掲載。 今後も、同誌上で実写映画化情報を続々公開予定としている。

目黒氏は「未だにびっくりふわふわしてます…！ 橋本さんの超イケメンな翠くんと中島さんの超キュートなスイが今から楽しみです◆（ハートマーク）菖、桃はもちろん、おもち＆ぴーちゃんもいます…！ 」（誌面抜粋）と期待を寄せる。 中島は「咲苗スイ役を演じます、中島瑠菜です。

作品の持つ可愛らしくて繊細な空気感や絵柄の魅力を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、愛らしさのある‘スイちゃん’を演じられるよう、撮影を頑張りたいと思います。 ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼びかけている





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bridgeport Timelessz Hashimoto Hiroshi Margaret Ore No Onna Wa Kurunku Live-Action Movie Adaptation Special Messages Color Articles Latest Chapters

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brave pictures、TVアニメOP/ED・MV・ゲームPVなどの制作実績と主要制作メンバーを公開株式会社Brave group“最短・最速・最高”をVISIONに掲げ、キャラクターIPの魅力を届けるアニメーションスタジオ|img src='https…

Read more »

なんてすごい発想！山田杏奈・青木柚だからこそ成立した「NEW GROUP」試写会感想まとめ山田杏奈が主演を務めた映画「NEW GROUP」が、6月12日に全国で公開される。本作は「組体操の集団が襲ってくる」という設定で集団行動における人間の心理を描くSFサイコエンタテインメント。このたび公開に先駆けて5月28日に東京・ユー...

Read more »

Aぇ! group、AmBitiousからイジられ末澤誠也の“伝説”暴かれる デビュー前の熱い友情エピソード披露も｜秋田魁新報電子版4人組グループ・Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が、あす11日午後4時配信のPrime Video音楽番組『Star Song Special Season3』に初登場する…

Read more »

Aぇ! Group佐野晶哉 打倒なにわ男子で迷走!?「下ネタ、暴言」相席食堂でも自爆ネタが事務所NG - スポニチ Sponichi Annex 芸能アイドルグループ「Aぇ! Group」の佐野晶哉（24）が9日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。福島・二本松市を旅した。

Read more »

生成AI動画制作サービス「AI STUDIO hand.」、カスタマーハラスメント対策の義務化に関するAI動画を制作。Next Group Holdings株式会社のプレスリリース（2026年6月10日 16時01分）生成AI動画制作サービス「AI STUDIO hand.」、カスタマーハラスメント対策の義務化に関するAI動画を制作。

Read more »

SBCメディカルグループ、「総務・人事・経理Week【東京】」福利厚生EXPOに出展SBC Medical Group Holdings Inc.のプレスリリース（2026年6月10日 16時00分）SBCメディカルグループ、「総務・人事・経理Week【東京】」福利厚生EXPOに出展

Read more »