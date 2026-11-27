高級オーディオブランドBowers & Wilkinsが12月2日から新宿高島屋にてポップアップストアを開店。最新フラッグシップスピーカーの試聴や限定モデルの販売を実施。

世界的なハイエンドオーディオブランド Bowers & Wilkins は、2026年12月2日（水）から12月22日（火）までの期間、東京・新宿の 新宿高島屋 10階インテリア特設会場にてポップアップストアをオープンいたします。この期間限定イベントでは、同社の最新フラッグシップシリーズから選ばれた高音質システムを一般公開し、高級オーディオ愛好家向けの実機試聴機会を提供します。

最新フラッグシップ800 Series Diamond D5の試聴機会

メインシステムとして展示されるのは、Bowers & Wilkinsの最新フラッグシップシリーズ「800 Series Diamond D5」の中で最もリビング空間に馴染みやすいフロアスタンディング・スピーカー「804 D5」です。このモデルは、高音域から低音域まで広範な周波数特性を実現しながら、居住空間のインテリアデザインに溶け込むデザイン性を兼ね備えています。

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この「804 D5」スピーカーは、マランツのHi-Fiコンポーネント最上位シリーズ「10シリーズ」およびデノンのフラッグシップレコードプレーヤー「DP-3000NE」と組み合わせられており、来場者はこのプレミアムな組み合わせによる高音質を直接体験することが可能です。これらの機器は、ハーマンインターナショナル傘下の主要オーディオブランドが協力して構成した本格的なオーディオシステムです。

ハーマン傘下ブランドの統合的な体験型展示

また、ワイヤレススピーカー「Zeppelin Pro Edition」にデノンの最新Bluetooth対応レコードプレーヤー「DP-500BT」を組み合わせたサブシステムも併設され、多様なサウンド体験を提供します。ハーマンは、JBL、Harman Kardon、AKG、Bowers & Wilkins、Denon、Marantzを含む象徴的なオーディオブランドを擁するグローバルリーダーであり、これらのブランドの統合的なアプローチで消費者にプレミアムサウンドを届けています。

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ハーマンはサムスン電子株式会社の完全子会社であり、世界中に約30,000人の従業員を擁しています。この企業は、道路上、家庭内、ステージ上、そしてその間のあらゆる場所において、人々の生活を豊かにするインテリジェントな体験を創造することを使命としており、世界で5,000万台以上の車両がより安全で、よりスマートで、より直感的な車内体験を提供するためにハーマンの技術を採用しています。

新宿高島屋での限定イベント実施と来場者への案内

今回のポップアップストアは、新宿高島屋10階のインテリア特設会場にて実施されます。会場では、高級オーディオの最高峰技術である「800 Series Diamond D5」シリーズの真価を実際に耳で確認できる数少ない機会となっています。特に「804 D5」スピーカーの存在感と、それに伴うマランツ「10シリーズ」やデノン「DP-3000NE」の組み合わせは、オーディオファンにとって見逃せない展示内容です。

イベント期間中は、無線接続に対応した「Zeppelin Pro Edition」やBluetoothレコードプレーヤー「DP-500BT」を用いたモダンなリスニング環境も体験でき、従来の有線オーディオシステムだけでなく、最新のワイヤレス技術を活用した高音質享受方法も示されています。12月22日（火）までの期間限定となりますので、東京・新宿エリアにお住まいの方や、高級オーディオに関心の高い方は、事前に訪問スケジュールを調整する必要があります。

高級オーディオ市場における戦略的展開の意義

ハーマン傘下のBowers & Wilkinsが新宿高島屋のような主要百貨店にてポップアップストアを展開することは、高級オーディオ機器の認知度向上と新たな顧客層の開拓を目的としています。フラッグシップモデルである「800 Series Diamond D5」シリーズの「804 D5」を前面に押し出すことで、同社の技術力とブランド価値を直接消費者に伝え、市場での優位性を強化する狙いがあります。

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今回のイベントでは、マランツ「10シリーズ」やデノン「DP-3000NE」とのシームレスな統合によって、総合的なオーディオ体験の質を高めるだけでなく、ハーマンブランド全体のエコシステムとしての魅力もアピールしています。12月22日（火）まで実施されるこの限定展示は、高級オーディオ愛好家だけでなく、一般消費者にとっても次世代のサウンド技術に触れる貴重な機会となるでしょう。