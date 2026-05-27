Bose、空間オーディオ搭載の第2世代QuietComfort Ultraヘッドセットを期間限定割引で発売開始

Boseはノイズキャンセルと空間オーディオを融合した第2世代QuietComfort Ultraヘッドセット（LE版とフル装備版）を、限定カラーで最大20％オフの割引価格で提供。30時間連続再生・急速充電対応など新機能が特徴。売り切れや中止の可能性があるため、価格確認と在庫チェックが必須。

Bose は、最新の ノイズキャンセリング 技術と臨場感あふれる 空間オーディオ を融合させた新型オーバーイヤー型ヘッドセットの第2世代モデルを、期間限定の割引価格で販売開始したことを発表した。

今回ラインナップに加わったのは、従来モデルからさらなる機能向上を図った「Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代)」と、フル装備版の「Bose QuietComfort Ultra Headphones（第2世代)」の二本だ。 両モデルは完全ワイヤレス設計ながら、30時間の連続再生を実現し、急速充電対応により短時間の充電で長時間使用できる点が特徴である。 また、Bluetooth接続に加えて内蔵マイクを搭載し、ハンズフリー通話や音声アシスタントの呼び出しも快適に行える。

カラーは、ドリフトウッドサンド、ホワイトスモーク、ブラック、ミッドナイトバイオレットと多彩に展開され、ユーザーの好みや使用シーンに合わせて選択できるよう配慮された。



本セールは、対象商品の在庫が限られることから、売り切れやセール自体の中止が発生する可能性がある旨が注意喚起されている。 購入を検討する際は、実際に表示されている価格が割引適用後であることを必ず確認し、公式サイトや正規販売店での在庫状況を逐次チェックすることが推奨されている。

特に、LE版は軽量化と装着感の向上を目指した設計で、長時間のリスニングでも疲れにくいと評価されているため、ビジネスシーンや出張先での使用に適している。 一方、フル装備版は高度な空間オーディオアルゴリズムを搭載し、映画やゲーム、音楽鑑賞において臨場感を最大限に引き出すことができ、エンターテイメント向けのユーザーに最適だ。



Boseは今回のリリースにあたり、音質・ノイズキャンセリング性能ともに業界トップクラスを維持しつつ、次世代のワイヤレス体験を提供することを目指すとコメントしている。

特筆すべきは、空間オーディオ機能が完全ワイヤレス環境でも遅延なく動作し、マルチデバイス間でのシームレスな切り替えが可能になる点だ。 さらに、急速充電はわずか10分の充電で5時間以上の再生が可能となり、出張や旅行先での急なバッテリー切れへの不安を軽減する。 今回の割引キャンペーンは、限定期間中に限り価格が最大20％オフとなるが、在庫が無くなり次第終了するため、早期のチェックと購入が鍵となる。

Boseは今後も新技術の開発と製品ラインナップの拡充を続け、ユーザーがどこにいても高品質な音楽体験を享受できる環境を整えていくと述べている





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