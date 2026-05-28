Booost、サステナビリティERPに推計・見積管理とマルチSSO機能を追加し開示早期化に対応

Booust株式会社は、SSBJ基準や金融庁要請に応じた情報開示早期化支援機能を強化。GHG排出量の一括推計や未確定データの自動見積もり、マルチSSOによるグループ横断IDガバナンスを実装し、国内外大企業のSXを加速させる。

Booost株式会社は、 サステナビリティERP 「booost Sustainability」の機能強化を発表した。 同社は、サステナビリティ基準委員会（SSBJ）や金融庁の要請に対応し、情報開示を早期化するための「推計・見積管理機能」と、企業グループ全体で統一的にIDを管理できる「エンタープライズIDガバナンス機能（ マルチSSO ）」を新たに追加した。

これにより、大企業は拠点別に設定された原単位を用いてGHG排出量やその他の非財務データを一括で推計でき、未回収拠点があっても統制ルールに基づくデータ集計が可能になる。 また、未確定データについては過去実績をもとに自動で見積もりを行い、株主総会開催の3週間前から1か月前にかけての開示要請に応えることができるようになる。 さらに、実績値と見積値を別々に保持する仕組みを導入し、翌年度以降の推計精度向上にも寄与する。

同プラットフォームは、国際開示基準に完全準拠した統合型SX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）ツールとして、環境・社会・ガバナンスに関する1,200以上のデータポイントを自動収集・集計し、リアルタイムでモニタリングできるよう設計されている。 また、XBRL対応や多階層承認フロー、第三者保証への対応など、開示業務をフェーズごとに包括的に支援する機能を備えている。 これまでに95カ国以上、約6,500社、197,000拠点以上で導入実績を持ち、同社はサステナビリティコンサルティング事業を通じて企業価値の向上にも貢献してきた。

業界別ソリューションとしては、製造業向け「booost Manufacturing」、物流・運輸向け「booost Logistics」、自動車業界向け「booost Automotive」も提供し、各業界固有の実務要件に合わせたサステナビリティ対応を実現している。 今後は、2025年3月に金融担当大臣名義で全上場企業に対し有価証券報告書の総会前{}開示が要請されることを受け、 さらに情報開示のスピードと正確性が求められる中、booost Sustainabilityは企業のSX推進を加速させる重要なプラットフォームとして位置付けられるだろう





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サステナビリティERP 情報開示早期化 マルチSSO SX推進 Booost Sustainability

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