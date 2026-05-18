Black-Clothed Man with a Shovel Appears on the Farm of a Local Resident

A mysterious man in a black outfit with a shovel was seen on the farm of a local resident in the morning. The man was wearing a mask and seemed to be looking for something. The resident approached him and asked what he was doing, but the man only replied with unintelligible sounds. The resident was unsure if the man was a local or a foreigner.

「当日の朝に私の家の敷地内を黒ずくめの男が歩いていたんです。 目出し帽をかぶって鎌のようなものを持っていたので、何してるんだべかと思って声をかけたんです。 そしたら何かゴニョゴニョと聞き取れない返事をしたんだけど、目出し帽かぶってるから日本人なのか外国人なのかもわかんなくてね。

ところがそいつは去り際に大きな声で『頑張ってきます』と言ったんですよ。 風体は明らかにおかしいけど、鎌持って頑張ってくるというので、草刈りか何かでも行くのかなとも思いました。 引き留めてあれやこれ根掘り葉掘り聞いていたら、私も危なかったのかなと思うとゾッとします。 富山さん宅の敷地内には『ゴボウ御殿』だけでなく、別棟でカラオケBOXまでありましたから。

建物だけでも1億円じゃきかないだろうと近所では評判でしたよ。 かといって生活は派手じゃないし、カラオケBOXも近所の人たちにタダで使わせてくれてたしね。 このときも近所の農家の方が、男が走って逃げ回って捕物劇みたいになっていたのを見ていたそうです。 犯人も警察が警戒しているのもわかっていたと思うのですが、本当怖いことしますよね。

このあたりはたしかに外国人の方が、クズ鉄や不要な農機具はないかとよく聞き回っているんだけど、そういうところから情報が出回るとしたら怖いですね。 お父さんはかなり前に亡くなって、今はお母さんと二人で住んでいると思うよ。 本人は近くの運送会社で働いていて、普通に挨拶もするよ。 前は結婚していたみたいだけど、離婚したみたいだね。

お母さんは明るい人で、介護施設かどこかで働いているはずだよ。 容疑者には弟がいて、彼の方が社交的で、挨拶をすると雑談になったりすることがありました。 亡くなったお父さんはサラリーマンで、中国や韓国などアジアによく出張されてましたよ。 お母さんは介護士ですね。

本人はトラックの運転手で、結婚してたけどコロナが広まる前の頃に離婚してますね。 近くに住んでいる親戚も含めて地元の人間じゃなくて、新潟からやってきたらしいです。 農家でもないので、あまり付き合いはないんですよ。 集英社オンラインでは、今回の記事についての情報を募集しています。 下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください





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