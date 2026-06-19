Black Sand from Space: Changes on Earth

The 'black sand' brought back by the Japanese Hayabusa2 probe from asteroid Ryugu, a carbon-rich asteroid, has been found to undergo changes upon arrival on Earth. The research team at Hiroshima University and others discovered an unexpected discovery after analyzing the samples. The mysterious changes in the carefully managed samples of black sand are what they are trying to understand. The significance of this discovery lies in the fact that it provides insights into the formation of the solar system and the materials related to life, making it a valuable treasure for exploring the origins of life and the conditions of the solar system's formation.

宇宙から届いた「黒い砂」は、地球に着いた瞬間から少しずつ姿を変えていくようだ。 日本の探査機「はやぶさ2」が小惑星「リュウグウ」から持ち帰った試料をめぐり、広島大などの研究チームが、思わぬ落とし穴を実験で見つけた。

��重に管理されている砂状の試料に現れた奇妙な異変は、いったい何を物語るのか。 太陽系の誕生や生命の材料を探る貴重な宝物を守る難しさから、隕石（いんせき）研究や次の宇宙探査にもつながる意外な事実が見えてきた。 小惑星探査の意義は、何といっても「宇宙そのままの状態」に近い物質に触れられることだ。 望遠鏡では分からない実態を、試料の分析で知ることができる。

小惑星は、太陽系が生まれた約46億年前の情報を比較的よく残していると考えられている。 地球のような惑星とは違い、内部の熱や圧力で物質が大幅に作り替えられていないため、太陽系の成り立ちを記した古文書のような存在なのだ。 地球に落下した隕石からも似た情報は得られるが、隕石は地上で空気や雨にさらされる。 落下から回収までの時間が分からない場合も多く、本来の状態と地球で受けた変化が混ざってしまう。

そのため、小惑星の試料を直接持ち帰ることの重要性が増す。 はやぶさ2は平成26年に打ち上げられ、炭素を多く含む小惑星であるリュウグウで、観測や着地を行った。 表面だけでなく、人工的にクレーターを作って地下由来の物質を含む試料も採取し、令和2年に地球へ届けた。 黒い砂状の試料は、世界中の研究者にとって待望の宝物だった。

試料からは、結晶中に閉じ込められた液体の水や有機物、生命の設計図である核酸の材料となる物質が見つかり、地球の海の水や生命の起源を探る重要な手がかりとなった。 ただ、宇宙の試料を地球に持ち込むことには、避けがたい課題がある。 地球の空気には酸素があり、水蒸気もある。 宇宙で長く過ごしてきた物質にとって、まったく別の世界だ。

真空中で保管するなど、どれほど慎重に扱っても、分析で試料を動かし、装置に入れる過程で、地球の空気との接触を完全になくすことは難しい。 そのとき、リュウグウの砂に何が起きるのか。 広島大の宮原正明准教授らの研究チームは、この疑問に取り組んだ。 チームが注目したのは、リュウグウの試料が地球上でどのくらいの速度で変わっていき、変化はどこから始まるのかという点だ。

そこで、試料を載せたステンレス製の試料板を、清浄な実験室の容器に入れ、温度20～23度、湿度30～40％という条件で空気にさらした。 特別に湿らせたわけではなく、むしろ日常の室内より乾いた環境だ。 約250日にわたり、試料の表面の変化を追った。 試料の大きさは、おおむね0.1ミリ程度。

肉眼では黒い点のようにしか見えないため、観察には電子顕微鏡を使った。 まず空気にさらす前の表面を撮影し、その後、同じ部分を一定間隔で撮影して比較。 表面の凹凸や割れ目、新しくできた付着物の有無を調べた。 さらに試料の一部をごく薄い膜のように切り出し、断面を詳しく観察した。

それに加えて、物質内部の原子や分子の状態を調べられる放射光を当て、どんな変化が生じたかも分析。 見た目だけでなく、化学反応の中身まで探った。 観察を続けると、表面に奇妙な変化が現れた。 実験前は角張っていた部分に、丸いキノコやアメーバのような形の物質が付着し始めた。

単なる汚れではなく、宇宙の砂が地球の空気と出合った結果、新たに生まれた物質だった。 異変は何から始まったのか





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