Blue Prince が 2025 年春に PlayStation 5、 Xbox Series X|S、PC、Switch で登場！

壮大なオープンワールドRPG「Blue Prince」が、2025年春にPlayStation 5 & PS+、Xbox Series X|S、Windows & Game Pass、Steam、PC、Switch で発売予定。開発スタジオTonda Rosが美しいグラフィックと奥深いストーリーで魅了する世界を構築。

🔵 Blue Prince 🔵 が、2025年春に PlayStation 5 & PS+、 Xbox Series X|S 、Windows & Game Pass に登場決定!\「 Blue Prince 」は、壮大な オープンワールド RPG で、魔法使いの主人公が率いる冒険の物語です。\開発スタジオ Tonda Ros は、美しいグラフィックと奥深いストーリーで、プレイヤーを魅了する世界を構築しました。 Dogubomb 、 Raw Fury 、 Blue Prince チームが協力し、この作品をさらに高みへと引き上げています。\2024年3月、 Future Games Show: Spring Showcase 2024 で、この ゲーム の映像が公開され、多くの注目を集めました。\「 Blue Prince 」は、Steam、PC、 Switch 、PlayStation 5、 Xbox Series X|S で発売予定です。\世界中には数多くの噂や憶測が飛び交っています。\「 Blue Prince 」は、GeForce RTX 5080 Founders Edition

を使用して開発されたため、高性能なGPUを搭載したハードウェアで最高のグラフィック体験を楽しめることが期待されています。\開発チームは、プレイヤーに最高の体験を提供するために、日々努力を惜しまずに開発を進めています。\「Blue Prince」の発売が待ち遠しいですね





Blue Prince RPG オープンワールド Playstation 5 Xbox Series X|S PC Switch Tonda Ros Dogubomb Raw Fury Geforce RTX 5080 Future Games Show: Spring Showcase 2024

