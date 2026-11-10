Blue Goose Analytics、出品パートナーアプリストアに掲載 Amazon販売者がセラーセントラルから連携可能に

ブルーグース合同会社が提供するAmazon運用支援ツール「Blue Goose Analytics」が、出品パートナーアプリストアに掲載されました。Amazonで販売する事業者はセラーセントラルから直接アカウントを連携し、利用を始められます。2026年10月4日から外部提供が始まったツールで、導入の経路が広がります。

ブルーグース合同会社 （本社：千葉県印旛郡酒々井町、代表： 及川謙一 ）は、Amazon運用の判断を支援するツール「 Blue Goose Analytics 」が、Amazonの 出品パートナーアプリストア （Selling Partner Appstore）に掲載されたことを発表しました。Amazonで販売する事業者は、この掲載によって同ツールを見つけて利用を始められるようになります。

発表では、掲載の結果としてAmazonで販売する事業者がセラーセントラルの出品パートナーアプリストアから直接、Blue Goose Analyticsとアカウントを連携できる点が強調されています。ツールは2026年10月4日に外部への提供を開始しており、今回の掲載により利用者の入口が一つ増える形となります。

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出品パートナーアプリストアからの利用開始の流れ

Amazonで販売する事業者は、セラーセントラルから出品パートナーアプリストアを開き、Blue Goose Analyticsを検索して利用を始められます。セラーセントラルの画面内で完結するため、ツールを探す段階から導入までの動線が一貫している点が特徴です。

発表によると、連携はアプリストア経由で直接行えます。事業者は別のサイトで手続きを探す必要がなく、セラーセントラルの画面からBlue Goose Analyticsとアカウントを結び付けられるようになります。

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Blue Goose Analyticsは、Amazonの運用判断を支える分析ツールとして位置づけられています。掲載によって、Amazonの公式な仕組みの中で同ツールを見つけられるようになったことが、今回の発表の中心です。

開発元の立場と提供までの経緯

ブルーグース合同会社は、Amazonから独立したソフトウェアパートナーであることを明記しています。Blue Goose Analyticsはブルーグースが独自に開発・提供するツールであり、Amazonが開発したものではないと説明されています。

ツールの歴史として、発表は2026年6月からブルーグースの運用代行の現場で実際に使われてきたことを挙げています。その後、2026年10月4日に外部への提供を始めたとされています。運用代行の現場での利用を経て外部に提供されたという順序が、発表からは読み取れます。

今回の掲載は、外部提供の開始後に行われた展開です。ブルーグースは、同社の開発したツールを多くの事業者が使えるように、Amazonの出品パートナーアプリストアという既存の経路を活用した形になります。

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Amazon販売者にとっての意味と今後の利用

Amazonで販売する事業者にとって最も大きな変化は、セラーセントラルの出品パートナーアプリストアからBlue Goose Analyticsを直接見つけ、アカウントを連携できる点です。これまで外部提供の情報を個別に探していた事業者も、同じ管理画面から選択肢を確認できるようになります。

発表では、今後の追加の提供計画や料金体系、対応する機能の詳細については触れられていません。事業者が利用を検討する際は、出品パートナーアプリストアに掲載された案内や、ブルーグース合同会社の公式な情報を直接確認することが確実です。

ブルーグース合同会社は、Blue Goose Analyticsを通じて、Amazon運用の判断材料を求める事業者への支援を続ける姿勢を示しています。今回の掲載は、同ツールを必要とする販売者がAmazonの公式な導線で出会える機会を広げる一歩といえます。