Bluetooth方式で写真のようにファイルをスマホからWindows PCに簡単転送

Bluetooth接続を使用したファイルの転送について、etutorials（チュートリアル）から学ぶ方法を紹介しています。急いでいるときに、モバイルデータ回線でのファイル転送も可能です。

ファイルの転送には、Bluetoothとインターネット回線を使用することにより、常に両方のエリア内にWindows PCとスマートフォンを置いて操作する必要がある。 しかしながら、モバイルデータ回線でも可能である。

さて、スマートフォン側からWindows PCに送ってみよう。 スマートフォンとWindows PCがBluetooth接続の圏内にあれば、双方のBluetooth設定に接続済みとして表示される。 転送に失敗した場合は、このBluetooth接続のチェックを行うことをお勧めします。 iPhoneでも同様ですが、Bluetoothのエリアに入ると接続中の通知が表示されるので分かりやすい。 まずはiPhoneから転送してみよう。 iPhoneで「写真」アプリを開き、転送したい写真を表示させて共有ボタンをタップする。

［その他］をタップし、さらに右上の［編集］をタップ。 ［候補］にある［Windowsにリンク］の［＋］をタップし、［よく使う項目］に移動させておく。 チェックマークで元の表示に戻ると、［Windowsにリンク］が表示されるようになり、次回からはここから簡単に転送することができます





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Bluetooth方式 写真 लिंक्ड

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