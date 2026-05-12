BiSの活動経過とメンバーの脱退状況

アヤ・エイトプリンス（ex. 2期BiS）がメンバー兼プロデューサーを務める5人組ガーリッシュロックグループ。メンバーカラーは全員赤。2025年1月にバンド編成で1stワンマンライブを行い、デビューした。ツアーやイベント出演などを重ね、2026年1月にデビュー1周年ライブ「Beyond the Dream」を開催した。2016年にメンバーを一新して誕生した第2期BiSは2019年5月まで活動し、同年6月に現在の第3期BiSが始動した。オリジナルメンバーの脱退が相次ぐ中、2021年12月にナノ3、2022年11月にヒューガー、2023年3月にシオンエピック、イコ・ムゲンノカナタ、クレナイ・ワールズエンドが加入し、5月に新体制での活動を開始。7月に中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES、THE SPELLBOUND）プロデュースによるシングル「イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム」をリリースし、夏から秋にかけてのツアーを経て11月にフルカワユタカプロデュースによるシングル「LAZY DANCE」を発表した。2024年1月に24時間イベントを行い、2月にニューアルバム「NEVER MiND」をリリースした。4月にマネジメント体制を変更して“自給自足アイドル”として再スタートを切り、5月から全国ツアー「We Gotta Go BiS TOUR」を開催した。自給自足ライブを行っていたが8月に「これ以上の活動継続が難しい」という理由で解散を発表。10月から12月にかけて5都市でワンマンライブ「ALL FOR BiS, ALL FOR YOU LiVE」を行い、2025年1月12日の東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）でのラストライブ「Finale of the third BiS」をもって解散した。

アヤ・エイトプリンス（ex. 2期BiS）がメンバー兼プロデューサーを務める5人組 ガーリッシュロックグループ 。 アヤのほか、ナギムー、マリリン（一時活動休止中）、兎ミイサ、マコフィが在籍している。

メンバーカラーは全員赤。2025年1月にバンド編成で1stワンマンライブを行い、デビューした。 ツアーやイベント出演などを重ね、2026年1月にデビュー1周年ライブ「Beyond the Dream」を開催した。

トギー、ナノ3、ヒューガー、イコ・ムゲンノカナタ、クレナイ・ワールズエンドからなるアイドルグループ。2010年にソロアーティストとして活動していたプー・ルイを中心に結成された初代BiSはさまざまな伝説を残して2014年7月に解散。2016年にメンバーを一新して誕生した第2期BiSは2019年5月まで活動し、同年6月に現在の第3期BiSが始動した。

オリジナルメンバーの脱退が相次ぐ中、2021年12月にナノ3、2022年11月にヒューガー、2023年3月にシオンエピック、イコ・ムゲンノカナタ、クレナイ・ワールズエンドが加入し、5月に新体制での活動を開始。7月に中野雅之（BOOM BOOM SATELLITES、THE SPELLBOUND）プロデュースによるシングル「イーアーティエイチスィーナーエイチキューカーエイチケームビーネーズィーウーオム」をリリースし、夏から秋にかけてのツアーを経て11月にフルカワユタカプロデュースによるシングル「LAZY DANCE」を発表した。2024年1月に24時間イベントを行い、2月にニューアルバム「NEVER MiND」をリリースした。4月にマネジメント体制を変更して“自給自足アイドル”として再スタートを切り、5月から全国ツアー「We Gotta Go BiS TOUR」を開催した。

自給自足ライブを行っていたが8月に「これ以上の活動継続が難しい」という理由で解散を発表。10月から12月にかけて5都市でワンマンライブ「ALL FOR BiS, ALL FOR YOU LiVE」を行い、2025年1月12日の東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）でのラストライブ「Finale of the third BiS」をもって解散した。 もともと振付師としてLUCYの活動に関わっていたペリ・ウブ。

そんな彼女を含むLUCYの新体制初ライブは、5月24日に東京・Shibuya Milkywayで行われるライブツアー「LUCY presents Brand new Dream TOUR」初日公演となる





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