Berlin's product supports both Apple and Android devices: multiple charger adapters for a single docking station

A Berlin-based product allows users to charge their iPhones, Samsung Gear watches, Google Pixel watches, and more with a single charger adapter. The product supports both Apple and Android devices, and comes with charger attachments for each device.

ベルキンの製品というと、Apple製品に対応という印象が強いが、本製品はGoogle PixelやSamsung Galaxyシリーズなどにも対応しており、両用しているユーザーにとっては1台の充電ステーションですべてを賄えるとあって朗報である。

特にスマートウォッチに関しては、Apple WatchだけでなくGoogle Pixel WatchやSamsung Galaxy Watchシリーズに対応するために"モジュール式"を採用している。 これは、スマートウォッチによって充電器のサイズが違うため、1つの形態に統一できないためだ。 そのため、それぞれの製品用の充電アダプターを本製品に装着して利用することになる。 別途充電器を利用するなら意味ないのでは？

と思う人もいるかも知れないが、本製品用の充電アダプター1つでスマホもワイヤレスイヤホンケースもスマートウォッチも同時に充電できるため、複数の充電アダプターとコンセントが不要になる大きなメリットがある。 Apple 、Pixel、Galaxyそれぞれの充電器に対応したアタッチメントが用意されており、それを利用することでスマートウォッチをしっかり固定できる。 充電器のケーブルは、本製品内に収納可能で、充電器用のUSB-C端子が用意されており、そこへ接続するだけ。 最大10Wで充電できる





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Berlin Product Supports Apple And Android Devices Charger Adapter

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