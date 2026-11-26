BenQは8月26日に、デュアルディスプレイ環境への完全対応を謳う「ScreenBar Max」とiMac専用「iScreenBar」を発売した。10年目の進化を果たしたDisplayLightの製品詳細と仕様を解説。

BenQ株式会社は、2024年8月26日に、二台のモニターを併用する環境における照明課題を解決する新製品「ScreenBar Max」と、Apple製iMac専用の「iScreenBar」の二機種を同時に発売したことを発表した。これらは、同社が2017年に世界初と位置づけた初代「ScreenBar」から始まった ディスプレイライト シリーズの10年目の節目を飾る重要な製品群である。

ScreenBar Maxの設計思想と物理的構造

「ScreenBar Max」の最大の特徴は、既存のモデルが汎用シングルディスプレイを対象としていたのに対し、デュアルディスプレイ環境へ完全対応した点にある。本体重量は約2.65kgと重く、幅約850mmのライトバーを支えるため、ポールには大きな荷重がかかる構造となっている。安定性を確保するため、接合部には六角穴付きボルト（六角レンチ付属）が使用されており、ガススプリングのような自動的な調整機能は備えていないが、六角レンチで固定する堅牢な設計だ。

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組み立て後の寸法は、幅約850mm、奥行き約374mm、高さ最大約755mmとなっている。従来のコンパクトな載せ型ディスプレイライトとは異なり、自立式で剛健な印象を受ける。支柱の高さは55cm、63cm、71cmの3段階で調整可能であり、横置きで34インチ、縦置きで28インチ程度のディスプレイ範囲をカバーする設計だ。梱包サイズは実測で約920（幅）×360（奥行き）×100（厚さ）mmだった。

照明性能の進化と照度データ

BenQが発表している照度データによると、従来の「ScreenBar Pro」は幅約85cm、奥行き約50cmの範囲で500ルクス、照射面から約50cmの地点で中央照度1000ルクスを超えていた。一方、新製品「ScreenBar Max」は、より広い約135cm（幅）×58cm（奥行き）の範囲で500ルクスを維持し、照射面から約71cmと距離が離れているにもかかわらず、中央照度は1400ルクス超を達成している。

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この数値は、照らす面積が約1.8倍、中央照度が約1.4倍向上したことを意味する。ただし、専用ACアダプターは従来の機器に比べて相当大きく、電源ケーブルも布のような手触りの編み込みで非常に太い明るい水色となっている。本体との接続部がポール中央付近にあるため、背面から見ると存在感が際立つデザインになっている点は、従来のUSB給電モデルとは異なる電源周りの位置付けを示している。

iScreenBarの登場と市場での位置づけ

同時発売された「iScreenBar」は、AppleのiMacに特化した専用設計のディスプレイライトだ。これにより、BenQは既存モデルとの併売体制を構築し、より幅広いユーザーの環境カバーを目指す戦略を展開している。2017年の初代発売以来、「Plus」「Halo」「Pro」「Halo 2」とラインアップを広げてきた同社の系譜において、この二機種は10年目の進化を体現する製品となっている。

ディスプレイライトと一般的なデスクライトの違いを問う声もあるが、BenQの今回の発表は、特定のモニター配置や機材形状に最適化された照明解決策を提供するものとして明確に定義されている。ユーザーは、自身のデスク環境がシングルかデュアルか、またはiMacを使用しているかに応じて、適切なモデルを選択できるようになっている。

製品レビューと今後の市場への影響

今回のレビュー対象となる二機種は、既存のディスプレイライト市場におけるスタンダードを更新する可能性を秘めている。特に「ScreenBar Max」は、大型化・複数化するモニター環境に対して、明るさの均一性と広範囲な照射を実現することで、作業効率の向上と目の疲れ軽減に寄与するものと期待される。構造の簡素化と堅牢性の追求が、プロフェッショナルなワークステーションでの使用に適している点を示唆している。

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BenQは、この新製品を通じて、ディスプレイライト市場における自社の技術的優位性と、ユーザーの多様化するPC環境への対応力を再確認させる機会を得た。今後の市場動向において、デュアルまたはトリプルディスプレイ環境に対する専用照明ソリューションの需要がさらに高まるにつれ、同社の戦略がどのように展開していくかが注目される。