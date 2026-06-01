Acerの新製品発表: Windows搭載ゲーミング携帯端末とポータブルモニター

AcerはComputexやCESのような大規模展示会で、いつも多数の製品を発表する。ただし、その多くは、CPUをより新しい世代へ更新したり、画面に小さな変更を加えたり、モニターのパネルを高速化または高解像度化したり、標準的なクラムシェル型ノートPCのコンバーチブル版を投入したりするような、コンポーネントの更新に近いものだ。

Acer はComputexやCESのような大規模展示会で、いつも多数の製品を発表する。 ただし、その多くは、CPUをより新しい世代へ更新したり、画面に小さな変更を加えたり、モニターのパネルを高速化または高解像度化したり、標準的なクラムシェル型ノートPCのコンバーチブル版を投入したりするような、コンポーネントの更新に近いものだ。

それでも、5月28日に発表されたWindows搭載のゲーミング携帯端末「Predator Atlas 8」を含め、一部の製品は筆者の目を引いた。 ディスプレイ以外の点は一般的だ。 現行世代の「Intel Core Ultra 300」シリーズプロセッサー、中位クラスの統合グラフィックス、1920×1200ピクセルのIPSパネル、最大32GBのメモリーなどを搭載する。2026年8月に出荷予定で、価格は未定だ。 ノートPC価格の変動が大きいため、多くの企業は発売直前まで価格を発表しないことが多い。

より典型的な18インチゲーミングノートPCの1つである「Helios 18 AI」には、強力なコンポーネントが詰め込まれている。

「Intel Core Ultra 9 290HX Plus」CPU、「GeForce RTX 5090」GPU、Mini LEDディスプレイ向けの1000ニトの明るいバックライト、最大256GBのメモリーなどを備え、大規模AIモデルやAI開発を扱う作業により適している。 Acerの新しい「Acer PM131QT Auxiliary Monitor」も印象に残った。 ポータブルモニターは多数存在するが、この12インチタッチスクリーンモデルが「auxiliary（補助）」と呼ばれているのには理由がある。

訴求されている用途の1つは、自動車の中に十分な数の画面がないと感じている人向け、というものだ。 これは筆者の表現であり、Acerの言葉ではない。 また、利便性のために磁気マウントも備えている





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