AWAアイドルランキング10月総集編発表 M!LKとSixTONESが各部門で首位

音楽ストリーミングサービス「AWA」が10月のアイドルランキングを発表。平成・令和それぞれのデビューグループでM!LK、SixTONESらが上位にランクインし、新曲やライブ音源の配信が再生数に与えた影響を詳細に解説します。

サブスクリプション型音楽ストリーミングサービスを提供する AWA株式会社 は、10月に同サービスを利用したデータに基づいた「10月みんなの反応 総集編 アイドルランキング」を発表しました。このランキングは、ユーザーによるプレイリストへの追加、推し活動、楽曲のダウンロード、および急上昇チャートへの入り方などの指標を集計し、アイドル界の動向を可視化するものです。

平成・令和デビュー組のトップ3位

各デビュー世代におけるトップアーティストの活躍が目立ちます。平成生まれのアイドルグループでは、M!LKが総合的な反応で第1位を獲得しました。M!LKはミニアルバム『LOVE ENG!NE』に続き、10月下旬に新曲「ザッツ！超常」を配信リリースしており、新たな楽曲との出会いがファンのお気に入りプレイリストへの追加につながったと考えられます。一方、令和生まれのグループではSixTONESが第1位となりました。SixTONESはライブ音源全41曲を収録した「MILESixTONES」の配信を開始し、ライブならではの歌声や臨場感を日常でも楽しめる環境が、繰り返し聴くきっかけとなったと分析されています。

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応援したいというファン心理を反映したカテゴリーでも、平成出身からA.B.C-Zが第1位に輝きました。A.B.C-Zはアルバム『The Way of L.O.V-E』の発売に続き、10月に同名のコンサートツアーをスタートさせました。作品とステージを通じてグループの魅力が届いたことが、ファンの応援意欲を後押しした結果です。令和出身ではTravis Japanが第1位となり、新曲「EGO」の配信とミュージックビデオの公開が行われました。11月に発売されるアルバム『Jewelry Basket』に向けて新たな表現を届ける姿勢が、楽曲やグループへの支持運動につながったと見られています。

ダウンロード数と急上昇チャートの動向

楽曲を端末に保存して楽しむ傾向を示すダウンロード数では、平成出身の嵐が第1位を獲得しました。思い出の楽曲やライブで親しんだ曲を保存し、繰り返し楽しみたいというユーザーの気持ちが、ダウンロード数の増加に直結したと考察されます。令和出身ではSnow Manが第1位となり、6枚目のアルバム『AMENITY』を発売しました。最新作の世界観をじっくり味わう過程で、気に入った楽曲を手元に保存して聴く動きが活発化したことが要因です。

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急上昇チャートを沸かせた勢いを示す指標では、平成出身からM!LKが再び第1位に選ばれています。ライブ開催と新曲リリースという二つの側面から楽曲を聴くきっかけが生まれたことが、チャートでの急成長を支えたと考えられます。令和出身ではLienelが第1位となり、メジャー2ndシングル「愛のダバダ」を発売しました。発売記念イベントやダンスパフォーマンス映像を通じて、情熱的なアイドル歌謡の魅力に触れる機会が広がり、楽曲への関心が高まった結果です。なお、ソロ名義で活動するアイドルについては、所属グループではなくソロアーティストとしてのデビュー年月で分類されています。

AWAサービスの概要と利用プラン

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資により設立されたAWA株式会社によって運営されています。2015年5月に提供を開始以来、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長し、現在では1億5千万曲の配信楽曲数と約1,600万件のプレイリスト数を誇ります。スマートフォン、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど多様なデバイスに対応しており、ユーザーの視聴環境に合わせて機能やプランを拡充してきました。

料金プランは充実しており、全機能が利用できる月額980円（税込）の「STANDARDプラン」のほか、オフライン再生を除く全機能を無料で利用できる「FREEプラン」があります。また、中学生以上の学生を対象とした月額480円（税込）の「学生プラン」や、特定のアーティストが聴き放題になる月額270円（税込）の「アーティストプラン」も用意されています。PC版ではWindows 10およびMac OS X 10.11以上に対応し、「LYRIC DIVE」と呼ばれるリアルタイム歌詞アニメーション機能や、ユーザー同士が同じ空間で音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、独自の体験価値を提供し続けています。