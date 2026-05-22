ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA) - 超軽量で作業やコンテンツを楽しめる大画面16型モデル

ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)は、画面サイズを維持しながら約1.1kgの超軽量を実現し、ザブリスキーベージュとアイスランドグレーの2色から選ぶことができるモデルです。Qualcomm® Snapdragon Xプロセッサーを搭載しており、約37.6時間の動画再生時を実現しています。付属のACアダプターを使用すれば、わずか30分で約50%充電可能な急速充電にも対応しています。NPU 45TOPSを搭載し、さまざまなAIタスクにおいて高いパフォーマンスを発揮します。ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、軽さにもつながるASUS独自開発のセラルミナム™素材を使用しており、耐摩耗性、耐スクラッチ性、耐衝撃性などに優れた素材です。また、指紋もつきにくく、汚れなどもふき取りやすくなっています。さらに、液晶ディスプレイよりも鮮やかで美しい画面表示が可能なアスペクト比16:10の1,920×1,200ドット (60Hz) 有機ELディスプレイを搭載しています。操作が快適に行える、広々としたタッチパッドを搭載しています。ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、ASUS独自のAI対応のアプリ「StoryCube」が搭載されています。AIマルチメディアライブラリでAIアルゴリズムが自動的にユーザーの写真や動画を整理して管理することで、検索を容易にし、ハイライト動画も作成します。ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、ASUSのあんしん保証サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください。

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Qualcomm® Snapdragon Xプロセッサーを搭載しており、約37.6時間の動画再生時を実現しています。 付属のACアダプターを使用すれば、わずか30分で約50%充電可能な急速充電にも対応しています。 NPU 45TOPSを搭載し、さまざまなAIタスクにおいて高いパフォーマンスを発揮します。 ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、軽さにもつながるASUS独自開発のセラルミナム™素材を使用しており、耐摩耗性、耐スクラッチ性、耐衝撃性などに優れた素材です。

また、指紋もつきにくく、汚れなどもふき取りやすくなっています。 さらに、液晶ディスプレイよりも鮮やかで美しい画面表示が可能なアスペクト比16:10の1,920×1,200ドット (60Hz) 有機ELディスプレイを搭載しています。 操作が快適に行える、広々としたタッチパッドを搭載しています。 ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、ASUS独自のAI対応のアプリ「StoryCube」が搭載されています。

AIマルチメディアライブラリでAIアルゴリズムが自動的にユーザーの写真や動画を整理して管理することで、検索を容易にし、ハイライト動画も作成します。 ASUS Zenbook SORA 16 (UX3607QA)には、ASUSのあんしん保証サービスに対応しています。 無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。 詳細はASUSのあんしん保証Webサイトをご覧ください





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