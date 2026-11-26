プレスリリース ASUS TUF GAMINGより『鬼武者 Way of the Sword』とコラボレーションしたRadeon RX 9070 XT搭載のビデオカードを発表

ASUS JAPAN株式会社ASUS JAPAN株式会社は、AMDおよびカプコンとのコラボによる数量限定グラフィックスカード「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Way of the Sword Edition」を発表しました。

「鬼の籠手」をモチーフにした特別デザインの本体に、PC版『鬼武者 Way of the Sword』のSteamコードを同梱。 最新のRDNA 4アーキテクチャ採用GPUと16GB VRAMに加え、3連Axial-techファンやミリタリーグレード部品により高い冷却性と耐久性を実現しています。

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- 『鬼武者 Way of the Sword』特別デザイン＆ゲームバンドル： AMDおよびカプコンとのコラボレーションによる数量限定モデルで、ダークな戦国ファンタジーの世界観や「鬼の籠手」をモチーフにしたカスタムシュラウド・バックプレートに加え、各種付属品にもコラボデザインを採用しています。 さらに、PC版『鬼武者 Way of the Sword』（スタンダードエディション）のSteam引き換えコードが同梱されています。