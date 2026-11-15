ASUS ROG、VALORANTプロDemon1選手監修のマウス発売

ASUSとVALORANTプロデューサーDemon1が共同開発したゲーミングマウスが誕生。バイオベース素材と8K無線技術を搭載し、小柄なプレイヤー向けの小型軽量設計で高精度なエイム操作を実現します。

ASUS は、FPSゲーム『 VALORANT 』のプロプレイヤーである Demon1 選手と共同開発した ゲーミングマウス を発売します。この製品は、 Demon1 選手の実際のプレイスタイルに基づきながら、単に特定の選手の持ち方に特化するのではなく、幅広いFPSプレイヤーへの適合性を目指して設計されています。開発プロセスでは、同選手が複数の試作機を実際に使用し、詳細なフィードバックを ASUS へ提供しました。

小型軽量設計と人間工学的形状

本製品の本体サイズは、長さが118.2mm、幅が61.3mm、高さが40.2mmです。シェルにはバイオベースナイロン素材を採用し、重量は47gに抑えられています。この小型かつ軽量な設計は、特に手の小さいプレイヤーや、つまみ持ち、つかみ持ちのグリップスタイルを意識したものです。ROGの担当者によると、手の小さいユーザーが大型マウスを使用すると、ボタンに指を合わせるために手が持ち上がってしまい、安定感や快適性に支障をきたす場合があります。本製品では、コンパクトな形状によって指を動かす余裕を確保し、細かなエイム調整をしやすくする狙いがあります。

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操作性を高める構造とセンサー性能

中央部分を細くした形状も、操作性向上のための重要な工夫です。つまみ持ちやつかみ持ちで指先から操作しやすい構造としつつ、上部と側面のシェルの境目を高い位置に配置することで、親指を置くスペースを広げています。これにより、素早く動かす際にもグリップが安定しやすくなります。センサーには高精度な光学センサーAIMPOINT PRO 65Kを搭載し、メインボタンにはROG光学マイクロスイッチを採用しています。設定はWebベースのGEAR LINKを利用することで可能です。

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8K無線技術と環境適応機能

無線接続にはROG SpeedNova 8K Gen IIを採用し、極限の応答速度を実現しています。レシーバーには、周囲の無線環境を確認するRFスマート検出機能が用意されており、干渉が強い場合はインジケーターが赤色に点灯します。ユーザーは表示を見ながら設置場所を変えることで、より良好な受信位置を見つけることができます。また、LEDにはバッテリー残量やポーリングレートなどの重要な情報が割り当てられており、ソフトウェアを開かずに直感的に状態を確認できるようになっています。

大会対応と付属アクセサリー

本製品は、大会などへの携帯を考慮した専用キャリーケースが付属しています。本体とアクセサリーをまとめて持ち運べるため、プロゲーマーだけでなく、厳格な環境でプレイする一般ユーザーにとっても便利です。ASUSは、Demon1選手との共同開発を通じて得られた知見を、単なる限定的なモデルではなく、FPSプレイヤー全体にとって有益な製品へと昇華させることに成功しました。これにより、高精度な操作と快適なグリップを両立する新基準が提示されています。