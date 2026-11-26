ASUSは0.6L筐体のPN55シリーズと0.55LのVM31シリーズを発表。AMD Ryzen AIプロセッサーとWi-Fi 7を搭載し、用途に合わせた2つのラインアップを投入。

ASUS は、新しい ミニPC シリーズとして PN55 と VM31 を発売した。 PN55 は0.6リットル筐体にAMD Ryzen AI 400シリーズと Wi-Fi 7 を搭載する高性能機だ。 VM31 は約0.33キログラムで0.55リットルという軽量コンパクトモデルとなる。用途に応じた2シリーズ4モデルを整備し、市場需要提供を開始する。

高性能AI対応PN55の詳細仕様と機能

ASUS PN55シリーズは、AMD Ryzen AI R5 430、R7 450、R9 HX 470の3モデルで構成される。すべての機種にWindows 11 Home、16ギガバイトメモリー、PCIe Gen4 x4 SSDが標準搭載されている。筐体の寸法は幅130ミリメートル、奥行き130ミリメートル、高さ34ミリメートルで、容積は0.6リットルに設計されている。

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接続性の面では、最新のWi-Fi 7、Bluetooth 5.4、そして2.5G LANポート2基に対応している。入出力端子にはUSB4 Type-C、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4が2基含まれ、最大4画面同時出力が可能だ。AI処理性能を重視するユーザー向けに、高い拡張性と処理能力を提供する仕様となっている。

軽量化と省スペース設計のVM31特徴

対照的にASUS VM31は、幅135ミリメートル、奥行き115ミリメートル、高さ35.8ミリメートルのコンパクト設計である。重量は約0.33キログラム、容積は0.55リットルと極めて省スペースだ。搭載プロセッサーはAMD Ryzen 5 40 Processorであり、日常のオフィス作業に適した構成となっている。

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メモリーはLPDDR5-5500の16ギガバイト、ストレージは256ギガバイトのPCIe 4.0 SSD、グラフィックスはAMD Radeon 610Mを採用している。前面と背面にUSBポートを計7基備え、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、2.5G LANにも対応する。最大4画面出力機能も備え、接続環境の柔軟性を確保している。

筐体デザインとユーザー操作性の向上

両機種ともVESA規格対応のマウントが同梱されており、モニター背面への取り付けが容易だ。PN55では工具不要で筐体を開けることができ、メンテナンス性を高めている。また、天面には指紋認証リーダーを配置し、セキュリティ面での利便性を向上させた。

さらにPN55には前面にCopilotボタンが設けられている。これにより、Windows 11のAI機能へのアクセスをワンタッチで行える。拡張性と操作性を両立した仕様により、ユーザーは環境に合わせて最適なモデルを選べるよう設計されている。

選択基準と市場における位置づけ

ASUSの製品戦略において、PN55とVM31は明確な使い分けが可能だ。高性能なAI処理やマルチタスクを重視する場合、PN55が適している。限られた設置スペースで運用し、軽量さを優先する場合はVM31が適している。

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この2つのシリーズにより、ビジネス用途からクリエイティブ作業まで幅広いニーズに対応できる。ASUSは小型でありながら最新の規格を採用し、デスクトップ環境の最適化を推進する姿勢を示している。ユーザーは自身の作業環境と計算資源の必要度に応じて、PN55またはVM31を選択することが可能となる。