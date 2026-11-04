ASUS JAPAN滕婉華氏インタビュー 30周年重役飯 vol.6

PC Watch設立30周年記念特別企画「重役飯」の第6回。ASUS JAPANマーケティング部部長滕婉華氏との会食インタビューを公開。

パソコン情報メディア「PC Watch」は、2026年で設立から30周年という節目を迎える。この長年の歴史を記念し、20周年の際に実施した経営者との飲食付きインタビュー企画「重役飯」を今回も復活させた。本企画は、PCおよびIT業界を代表する企業のトップとの対談を通じて、企業の戦略や製品開発の裏話だけでなく、インタビューに応じる人物の人間性や趣味、考え方の深層に迫る特別コーナーである。

第6回のインタビュー対象者は、ASUS JAPANのシステムビジネスグループマーケティング部部長である滕婉華（トウ・ワンファ）氏だ。同氏は通称「シンシア」として業界内外で知られており、20周年記念時の前回企画にも引き続き出演しているベテランゲストである。聞き手はPC Watch編集長の若杉が務め、専門的な技術論ではなく、よりプライベートな視点から滕氏の个性を引き出す構成となっている。

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インタビューの舞台となった中華料理店の背景

会食の場所として選ばれたのは、中華料理店「結華楼」である。この店舗は、小籠包の名店「鼎泰豐」の出身である斎藤シェフが独立してオープンさせた店であり、本格的な小籠包や広東料理を楽しむことができるスポットとして滕氏自身から提案された。滕氏が大学時代にアルバイトをしていたことで縁のある「鼎泰豐」の味を再現した空間は、インタビューの雰囲気を和ませるのに適していたとされる。

滕婉華氏の経歴と業界での立場の明確化

ASUS JAPANにおける滕婉華氏の役割は、システムビジネスグループのマーケティング部門を統括する部長として重大である。her position involves shaping the market strategy for ASUS's system business in Japan, leveraging her extensive experience in the industry. 滕氏が単なる技術者や販売担当者ではなく、経営の最前線で戦略を担うリーダーである点は、今回のインタビューにおいて企業の方向性を知る上で極めて重要な要素となる。前回20周年時の出演経験があることから、業界の変化と個人の成長の両方を語ることができる希少な人材である。

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重役飯企画が描く経営者の人間性と思想

通常のメディアインタビューでは、企業の製品発表や業績、技術トレンドについて深く掘り下げることが一般的である。しかし、「重役飯」のコンセプトは、こうした公式な立場を超えて、インタビューに応じていただく方の「行きつけのお店」や「おすすめ料理店」にて会食を行う点に特色がある。滕氏の場合、自身が大学時代に関わった飲食店の流れを汲む「結華楼」での会食は、彼女のルーツや嗜好を垣間見せる絶好の機会となった。

今後の30周年記念イベントと読者への価値提供

読者に対しては、企業のトップがどのような個性を持ち、どのような価値観で経営を担っているかを知る機会を提供することが本企画の最大の目的である。滕婉華氏のような業界のキーパーソンとの対話を通じて、単なるニュース以上の深みのある情報を得られる。PC Watch設立30周年を記念したこの特別シリーズは、IT業界の歴史とそこに立つ人々の物語を同時に記録するものとしても位置づけられており、業界関係者だけでなく、テクノロジーに関心を持つ一般層にも高い価値を提供し続けることが期待されている。