ASUS JAPANは、容量約3Lのコンパクト筐体を採用したRyzen搭載ゲーミングデスクトップPC「ROG GR70」シリーズを発表した。

幅約56.6mm/容量約3Lの スリム 筐体を採用する デスクトップ PCで、それぞれプロセッサとして Ryzen 9 8940HX/同 9955HX3Dを、グラフィックスコアとしてGeForce RTX 5060 Laptop/同 5070 Laptopを搭載した。3基のファンを備える冷却機構「ROG QuietFlow Cooling」を採用し、高負荷時でも安定したパフォーマンスの維持が可能となっている。

メモリはDDR5 32GB、ストレージは1TB NVMe Gen4 SSDを内蔵。2.5GbE対応有線LAN、Wi-Fi 7対応無線LAN、Bluetooth 5.4、USB4 Type-Cポート、HDMI 2.1×2/DisplayPort×2などを備え最大5画面のマルチディスプレイ出力もサポートした。 OSはWindows 11 Homeだ。 デスクの前に座ってプレイできないなら、“ポータブルゲーミングPC”という選択肢はアリ？

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