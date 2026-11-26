ASUSは生成AIや業務自動化など用途に応じた最適なPC構成を選択できる「ASUS Agent Computer」取り組みを開始。ローカルAI実行環境の構築を支援する。

ASUS は、生成AIの活用や業務自動化など、ユーザーの具体的な利用目的に合わせた最適なパーソナルコンピュータの構成を選択・構築できる新しい取り組みを開始した。このプロジェクトは「 ASUS Agent Computer」と命名され、AI実行環境を構築する際、GPU性能やVRAM、システムメモリなどの要件を用途ごとに最適化する発想を提示するものである。

用途別のAI実行環境最適化アプローチ

ASUS Agent Computerの核心は、生成AIによる文章や画像の作成、パーソナルAIアシスタント、プログラミング支援、コンテンツ制作、さらにはAIエージェントを用いた業務自動化といった多彩な用途に応じて、異なるハードウェア要件を網羅的にサポートする点にある。ユーザーは、自分の求めるパフォーマンスやコスト感に合わせて、データプライバシーや運用コストのバランスを考慮しながら、自分専用のAI実行環境を選択することが可能となる。

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この取り組みは、単一の汎用スペックを推奨するのではなく、具体的なタスクごとに必要なリソースを明確に分けることで、ユーザーが迷わず適切なPC構成を選べるよう設計されている。これにより、ハイエンドなGPUを必要としない軽量なローカルAIタスクから、高負荷なモデル推論まで、多様な利用シーンをカバーする柔軟性を実現している。

幅広いブランドラインナップと対応ハードウェア

ASUS Agent Computerに対応するハードウェアラインナップは極めて幅広く、マザーボードからワークステーション、法人向けスーパーコンピューターに至るまで包括的に整備されている。マザーボードブランドでは、標準的な「PRIME」シリーズからゲーマー向けの「TUF Gaming」、ハイエンドゲーマー向け「Republic of Gamers（ROG）」、クリエイター向けの「ProArt」まで幅広い製品群が含まれる。

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GPU（グラフィックプロセッシングユニット）面でも、NVIDIAのGeForce RTXシリーズ、AMDのRadeonシリーズ、そしてIntelのArc Proなど主要なベンダーのチップセットを活用した自作PCやプレインストール製品が対象となる。形態別には、ノートPC、ミニPC、デスクトップPC、ワークステーションといった主要なカテゴリ全てが含まれており、企業向けには法人向けのスーパーコンピューターも推奨リストに含まれている。

特設サイトでは、ユーザーが希望するAIの実行環境や利用目的を入力するだけで、最適なハードウェア構成を案内するサービスが提供されている。これにより、技術に精通していないユーザーでも、専門的な知識を持っていない状態から、自分自身のニーズに合ったPCを構築するためのガイドラインを得ることができる。ASUSは、この特設サイトを通じて、購入前の段階からAI環境構築をサポートする体制を整えた。

ローカルAI運用を支援するソフトウェア施策

ハードウェア面に加え、ASUSはソフトウェア面でもローカルAIやAIエージェントをより使いやすくするための施策を強化している。一般消費者向けのデバイスにおいて、Agentic AI（自律型AIエージェント）の活用を支えるための専用ツールとして「ASUS Zenni Claw」を展開している。これは、ユーザーがAIエージェントを直感的に操作し、日常的なタスクを自動化するためのインターフェースを提供するものだ。

また、最適化された大規模言語モデルの導入を支援する「ASUS Multi-LM Tuner」も提供されている。複数の異なる言語モデルをローカル環境で効率的に運用・調整するためのツールであり、開発者やハイエンドユーザーが自分のニーズに合わせてモデルをチューニングできるように設計されている。これにより、ユーザーは特定のタスクにより適したAIモデルを選択して動作させることが可能になる。

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さらに、ASUSモニターとAIエージェントのワークフローをつなぐ「ASUS DisplayWidget Center」も展開されている。これは、PCのディスプレイ設定を管理するだけでなく、AIエージェントとの連携を通じて、モニターの最適化やタスク自動化を支援する統合ソフトウェアである。ハードウェアとソフトウェアの両面からAI環境を整備することで、ASUSはユーザーがより深くAIを活用できるエコシステムの構築を進めている。