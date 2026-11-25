ASUS JAPANは、法人向けとなる薄型軽量設計の14型ノートPC「ASUS ExpertBook A7」シリーズを発表した。

ASUS JAPANは11月25日、法人向けとなる薄型軽量設計の14型 ノートPC 「 ASUS ExpertBook A7」シリーズを発表、順次販売を開始する。 製品ラインアップはCore 5/7を搭載する「 ASUS ExpertBook A7（A7406CMA）」が計14構成、 Ryzen AI 5/7を搭載する「 ASUS ExpertBook A7（AM7406CKA）」が計8構成を用意。

予想実売価格はASUS ExpertBook A7（A7406CMA）が13万9800円～26万9800円、ASUS ExpertBook A7（AM7406CKA）が19万9800円～26万9800円だ（税込み、以下同様）。 ともに2880×1800ピクセル表示/120Hz駆動対応の14型有機ELディスプレイを備えたノートPCで、プロセッサとしてCore 5 320/同 7 350およびRyzen AI 5 330/同 7 345を搭載。 アルミ削り出しのオールメタル筐体を採用し重量約1.23kgの軽量筐体を実現している。

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ASUS ExpertBook P1（P1503CVAY） 製品ラインアップは、Core 5 210H/同 7 240Hを搭載する15.6型モデルの「ASUS ExpertBook P1（P1503CVAY）」が6構成、Core 5 210H/同 7 240Hを搭載する14型モデルの「ASUS ExpertBook P1（P1403CVAY）」が6構成を用意。 予想実売価格はともに12万9800円～17万9800円だ。 ASUS、法人向けノート「ExpertBook B／P」シリーズの新モデルを発表 2in1Chromebookの新モデルも