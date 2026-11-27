ASUS JAPANは、MMO/MOBAにも適した多機能ゲーミングマウス「ROG Spatha X 65K」など3製品を発表した。

ASUS JAPANは11月27日、MMO/MOBAにも適した 多機能 ゲーミングマウス 「ROG Spatha X 65K」、96％レイアウトを搭載した ゲーミングキーボード 「ROG Strix Morph 96 X Wireless Gaming Keyboard」を発表、12月4日に販売を開始する。

予想実売価格はそれぞれ3万2220円、2万8620円だ（税込み、以下同様）。 ROG Spatha X 65Kは2.4GHz帯無線/BluetoothおよびUSB有線接続に対応したゲーミングマウスで、側面6ボタンを含む計12ボタンを搭載。 ショートカットキーやマクロなどを任意に割り当てることが可能だ。

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ROG Strix Morph 96 X Wireless Gaming Keyboard ROG Strix Morph 96 X Wireless Gaming Keyboardは2.4GHz帯無線/BluetoothおよびUSB有線接続に対応するゲーミングキーボードで、テンキー付きの96％英語レイアウトを採用している。 この他、ウェイトバランス調整機能を備える軽量設計のゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」をベースとしたAmazon専売のカラーバリエーションモデル「ROG Gladius IV Ace Aqua Blue」も合わせて発表、12月4日に販売を開始する。 予想実売価格は2万6080円。