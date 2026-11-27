ASUS JAPANは、手のひらサイズの小型筐体を採用するミニデスクトップPC「ASUS NUC 15 Pro」「ASUS NUC 16 Pro」シリーズを発表した。

ASUS JAPANはこのほど、 省スペース 筐体を採用するミニ デスクトップ PC「 ASUS NUC 15 Pro」「 ASUS NUC 16 Pro」シリーズを発表、Amazon.co.jpで11月27日に販売を開始する。

搭載プロセッサ/メモリなどの差異でそれぞれ3型番モデルを用意。 予想実売価格はASUS NUC 15 Proが16万20円/16万5420円/26万8020円、ASUS NUC 16 Proが34万8120円/37万7820円/48万420円だ（いずれも税込み、以下同様）。 ともに手のひらサイズのコンパクト設計を実現したミニデスクトップPCで、ASUS NUC 15 ProはIntel U300/Core 3 100U/同 7 255Hを、上位モデルのASUS NUC 16 ProはCore Ultra 5 325/同 7 356H/同 X7 358Hを搭載。

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VESAマウントに対応しており、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能だ。 またディスプレイと同期した電源制御を行える「ASUS Power Sync」にも対応している。 メモリは16GB/32GBを、ストレージは256GB～1TB NVMe SSDを内蔵。2.5GbE対応有線LAN、Wi-Fi 7対応無線LAN（Intel U300搭載の最下位モデルはWi-Fi 6E無線LAN）、USB Type-Cポート、HDMI映像出力×2なども利用できる。