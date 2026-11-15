ASRock A620AM-P：DIY向け高信頼性Micro ATXマザーボードの仕様と機能解説

ASRockが発表したA620AM-Pマザーボードは、Dr.MOS採用の電源設計とアルミヒートシンクで安定性を追求。PCIeやDDR5対応など、堅牢な構成が特徴です。

ASRockは、AMDプラットフォーム向けに設計された A620AM-P という名称のMicro ATX規格マザーボードを公開しました。この製品は、エントリーからミドルレンジまでのユーザー向けに、堅牢な電力供給システムと拡張性を兼ね備えた構成を採用しています。同社は、信頼性の高いコンポーネントを使用して、長時間の作業でも安定した動作を提供することを目指しています。

電源供給と冷却機構の詳細仕様

ASRock A620AM-Pの電力供給システムは、VCore用にDr.MOS技術を採用した4+1+1電源フェーズ設計を採用しています。この設計により、CPUへの電力供給を効率的かつ安定して行い、発熱を抑制しながら高性能な処理を実現します。基盤自体は2オンスの銅薄層基板を使用しており、電力の伝送効率と熱放散性能を向上させています。

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さらに、IOインターフェースエリアにはアルミニウム製のヒートシンクが搭載されています。このヒートシンクは、周辺回路の過熱を防ぎ、システム全体の安定性と耐久性を確保する役割を果たします。ASRockは、この冷却構造により、ユーザーが快適な環境でPCを運用できることを強調しています。

拡張性とメモリの柔軟な対応

拡張性の面では、PCIe 4.0 x16スロットとPCIe 3.0 x1スロットが2基用意されています。ストレージ接続には、Hyper M.2スロットとUltra M.2スロットの2基が装備されており、高速なデータ転送に対応しています。また、筐体前面にはUSB 3.2 Gen1 Type-Cポートに対応したインターフェースも提供されています。

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メモリ仕様については、DDR5 DIMMスロットが2基搭載され、デュアルチャネル構成での運用が可能となっています。最大クロック数6800+（OC）への対応も示されており、オーバークロック愛好家や高パフォーマンスを求めるユーザーにも適しています。映像出力端子としては、HDMI 2.1とDisplayPort 1.4が用意されています。

DIYユーザー向けの便利機能とサポート

ASRock A620AM-Pは、DIY（自作）ユーザーに優しい機能も豊富に搭載しています。BIOSフラッシュバックボタンにより、USBメモリだけで簡単にBIOSを更新できます。また、ツールレスSSD機能やオートドライバインストーラー、ポストステータスチェッカーも標準装備されており、PC組み立てとトラブルシューティングの負担を軽減します。

接続性では、ギガビットLANポート、7.1ch HDオーディオ、USB 3.2 Gen1 Type-Aポート、USB 2.0ポートが備わっています。さらに、ASRock安心サポート＋として、6ヵ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証が用意されています。この保証は、初心者にとって重要な安心材料となります。製品の外形規格はMicro ATXとなり、コンパクトなケースへの組み込みにも適しています。