ASKULは2025年6月に埼玉県上尾市で新流通センターを稼働させた。延べ床面積10万平方メートルで444台の無人搬送車を活用し、物流効率を大幅に向上させる。

ASKUL は、2025年6月に埼玉県上尾市にある物流施設を正式に稼働させた。この施設は物流不動産大手の 日本GLP が開発した「 ASKUL 関東DC 」であり、法人向け通販「 ASKUL 」と個人向け通販「LOHACO」の物流拠点として機能する。 ASKUL はこの拠点の運用開始により、物流業務の効率化とサービス品質の向上を図っている。

ASKUL関東DCの延べ床面積は約10万平方メートルに達する。この規模は、大阪府吹田市にある関西DCに次いでASKUL全体で2番目の大きさとなる。また、関東圏においてはこの施設が最大の物流拠点として位置付けられている。ASKULは従来の埼玉県日高市と東京都板橋区の2つの施設を閉鎖し、すべての業務をこの新拠点に集約した。

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444台のAGV導入で物流効率を向上

ASKULはこの施設に総額150億円を投資し、高度な自動化設備を整備した。主力となるのは無人搬送車「PopPick」で、合計444台が導入されている。PopPickは商品棚を自動的に走行させ、ピッキングを担当する作業員がいる場所まで棚そのものを運搬するシステムを採用している。

ASKUL関東DCでは、20万点から30万点に及ぶ幅広い商品を取扱い可能である。この自動化装置の導入により、坪あたりの出荷個数は関西DCと比べて42%増加した。入荷した商品を保管場所まで搬送する工程も自動化されており、これにより作業員の身体的負担を低減させることに成功している。

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サイバー攻撃対応と顧客信頼の回復

ASKULの物流統括管理者であり執行役員の池田和幸は、この施設の狙いについて説明を行った。ASKULは過去にランサムウェア攻撃に見舞われ、顧客の信頼回復が課題となっていた。攻撃後の被害後に顧客がサービス利用を再開した理由として、丁寧な梱包や迅速な配送など物流面の品質が最も多く指摘されたという。

池田執行役員は、今回の大規模投資が顧客の信頼をさらに高めるものと見ている。ASKULは今後、人手不足という業界全体の課題にも対応するため、データを最大限に活用した効率化を推進していく方針である。自動化による品質安定が、長期的な顧客維持につながると判断している。

今後の物流戦略と地域経済への影響

ASKUL関東DCの稼働により、ASKULとLOHACOの両ブランドは物流網の最適化を完了させた。日本GLPが管理するこの施設は、埼玉県上尾市における物流産業の集積拠点としても機能する。ASKULは広大な施設内で効率的な在庫管理を維持するため、PopPickのような自律型ロボットによる搬送システムを日常的に運用していく。

この施設が提供するサービスは、法人企業から一般消費者まで多様な顧客層をカバーする。坪当たりの出荷能力向上は、物流コストの削減にも寄与すると期待されている。ASKULは、自動化された物流ネットワークを通じて、より安定した商品供給と配送サービスを提供していく予定である。