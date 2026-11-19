歌手ASKAがシンガーソングライターの太田裕美さんの死去を悼み、自身の投稿で過去のワクチン関連の誤解について謝罪した経緯と、代表作への敬意を語っている。

歌手の ASKA が、歌手の 太田裕美 さんの死去について率直な心境を語り、過去に投稿したワクチン関連の誤解を巡る謝罪を行った。

ASKAは「ずっとお元気で」と題した投稿で、太田さんの訃報に触れ「なかなかね、『太田裕美』さんの死はショックが大きかった」とその衝撃を隠さなかった。

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ワクチン誤解への反省と事実関係

ASKAは2024年に太田裕美さんが「病気」を発表した時の状況を振り返り、当時多くの人がワクチンとの関係を疑っていたことを明かした。

彼自身の投稿に対しても、ワクチンとの関連性を疑う人のポストや直接のDMが届いていたと語り、「イベルメクチンのことを伝えて欲しい」といった要請もあったことを認めた。

ASKAは太田裕美さんとは直接お会いしたことがなかったと述べつつ、世間では「乳がん再発」という情報も流れていたと指摘した。

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彼はコロナワクチンの特徴として寛解5年を目安としていた人が、接種後に再発するというケースが相次いだという主張を展開した。

自分の所属するフェローシップ（Fellows）でも同様のケースがいくつもあったため、彼自身も太田裕美さんをワクチンの影響だと考えてしまったと告白した。

しかし、太田裕美さんは実際にはワクチンを未接種だったことが判明し、ASKAは「だったら、僕は彼女に失礼なことを書いてしまったな」と深く反省した。

名曲への敬意と歌声の評価

ASKAは太田裕美さんの代表曲である「木綿のハンカチーフ」にも言及し、この楽曲を「昭和歌謡の名作中の名作」と高く評した。

楽曲自体の素晴らしさは当然のことながら、太田裕美さんの声に乗ったあの曲は多くの人の心を掴んだと述べた。

ASKA自身もその歌声に心を掴まれた一人であると告白し、「今でも、そうだね。カバーされ続けてる」とその魅力を振り返った。

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このようにASKAは、過去の誤解に対する謝罪と、太田裕美さんの芸術的遺産への敬意を明確に示した形となった。

社会的議論と音楽的遗产

この出来事は、ワクチン接種後の健康被害に関する社会的な懸念と、歌手の個人の体験がどう結びつくかの複雑さを浮き彫りにした。

ASKAの発言は、情報が出回る中で生じた誤解を、事実確認を経てどう向き合うべきかを示す例ともなっている。

一方、「木綿のハンカチーフ」のような名曲は、時代を超えて人々の心に残り、カバーされ続けることでその価値が証明され続けている。

太田裕美さんの歌声と楽曲は、多くのファンに愛され続け、ASKAのような他のアーティストによっても称賛される存在となっている。

ASKAの今回の発言は、太田裕美さんの死を悼むとともに、過去の誤解を払拭し、彼女の芸術的貢献を再認識させる機会となった。

これにより、ファンや関係者は、太田裕美さんの功績を改めて振り返り、その生涯を偲ぶことになった。