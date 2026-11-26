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ゲーム実況者のハイグレ玉夫さんが11月24日、「グランド・セフト・オートVI」で最高手配度の“星6”から逃げ切る検証動画をYouTubeに公開した。 過去作の世界へ移動する隠し要素を利用し、現代へ戻った後も手配度が消えたままになる様子を報告している。

ハイグレ玉夫さんは、登録者67万人を抱える人気の実況者。 GTAシリーズの手配度は、犯罪を起こした主人公を警察が追う激しさを星で示す仕組み。 ハイグレ玉夫さんは動画の冒頭で、GTA VIの星6は「死ぬか逮捕されるかしかなくて」と説明。 普通に逃げても終わらない追跡を、別の方法で消せないかと考えた。

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目をつけたのは、以前の動画で検証した、過去作「グランド・セフト・オート・バイスシティ」の世界へ行けるポータル。