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：A9の新たな展開があるたびに「まだ9を引っ張るのか」「10はまだか」という声が上がっている事は認識しています。15年以上の歳月を経て、内部で使っているライブラリ等も相当に古いものになっていますし、開発者（プログラマー）としても、拡張や改造を続けていくことに限界を感じています。

――別売りの『A列車で行こう9 トレインコンストラクション』があると、自分が作った車両などを本作で走らせることができるとありますが、こういった過去作があったほうがより楽しめるといった要素はあるのでしょうか？ ：おっしゃるとおり、『トレインコンストラクション』があると、自作の車両を走らせられますし、ワークショップで公開されている他のユーザーが作った車両をダウンロードして走らせることができるので、ご一緒に楽しまれることをお勧めします。 『トレインコンストラクション』以外ではそういうものはありません。

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本作単体で「A列車で行こう9」の機能すべてを楽しめます。 ――上記とかぶってしまうところもあると思いますが、シリーズファンの方へ、本作のおすすめのポイントを教えてください。 ：シリーズファンの方々には待望となる、自由な曲率の線路・道路（フレキシブル）と片側二車線道路をついに実装することができました。 また、20m×20mなど小さめの建物を追加し、自動販売機やベンチなどのアイテムを建物の敷地内に配置できるようになりました。