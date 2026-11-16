ARCが東京で夕食会、高市首相や各国首脳が経済安全保障で連携

英国発の保守系組織ARCが東京都内でアジア初の夕食会を開催。高市早苗首相やモリソン豪元首相らが出席し、レアメタルやサイバーセキュリティなど経済安全保障分野での国際連携を深める。

英国に本部を置く保守系国際組織「 責任ある市民の同盟 」（ ARC ）が、18日に東京都内でアジア初の夕食会を開催する。このイベントには、豪州の スコット・モリソン 元首相ら各国の政治家に加え、 経済安全保障 に関わる企業経営者や投資家が来日する。自由や民主主義の価値観を基軸に、レアメタルや次世代原発、サイバーセキュリティ、ドローン、人工知能、防衛などの分野で連携を深める狙いだ。加藤康子内閣官房参与は、 高市早苗 首相が掲げる政策実現を後押しする役割を強調している。

ARCの夕食会参加者構成と調整状況

来日する一行は19日、岸田文雄元首相や片山さつき財務相との面会を調整している。20日には13人が首相官邸で高市早苗首相と面会する方向で調整が進んでおり、海外の参加予定者の多くが首相との面会を希望しているという。高市首相はアジア太平洋経済協力会議（APEC）の日程と重なり、18日の夕食会には出席できないが、加藤氏は「日本を応援し、高市さんを応援する明確な気持ちを持っている」と語っている。

Also read インテルArc B580搭載ビデオカード、販売開始！WQHDゲーミングでRTX 4060/RX 7600に挑戦

夕食会の幹事役を務める加藤康子氏は、政府や国際機関が主導する会議とは異なり、政治家や経済人らが自発的に集まる点を強調した。当初の約70人から約140人に参加予定者が増え、16日に最終的な出席者が確定する見通だ。加藤氏によると、海外の参加者らは自費で来日するという。

豪元首相ら政治家と米国投資家が参加

夕食会はARCの共同創設者で執行議長を務めるフィリッパ・ストラウド女男爵（英上院議員）と加藤氏が主催する。モリソン氏のほか、豪州のジョン・アンダーソン元副首相、アンドリュー・ヘイスティ下院議員、マット・キャナヴァン上院議員らが出席を予定する。米国からは駐日米国大使の首席補佐官エリック・ジェイコブズ氏らも名前を連ねている。

Advertisement

金融・投資分野では、米投資会社ハイト・キャピタル・マーケッツの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）、ジョン・アクリッジ氏が出席を予定する。アクリッジ氏は、サイバー脅威への集団防衛を手掛ける米IronNetの取締役にも就任した。投資会社C5キャピタル創業者のアンドレ・ピナール氏も出席を予定している。日本からは経済産業相を務めた自民党の西村康稔選対委員長らや、経済産業省、外務省などの関係者が参加する。

経済安全保障分野の企業関係者が交流

企業関係者では、重要鉱物関連企業TechMetのブライアン・メネル会長兼CEO、小型モジュール炉（SMR）などの導入事業を手掛けるオリオン・ニュークリアのジョン・エイコス会長兼CEO、政府向けIT製品・サービスを手掛けるCarahsoftのクレイグ・アボッド社長、米国の対ドローン技術企業ホワイトフォックスのスティーブ・ハロCEOらが参加する予定だ。

日本からは、テラドローン、日本製鉄、三菱重工業、川崎重工業、NTTセキュリティホールディングスなどの関係者が名を連ねる。台湾のサイバーセキュリティ分野の専門家や、イスラエルの防衛・航空分野の関係者も参加する。夕食会では、金融・投資や重要鉱物、原子力、防衛、サイバーセキュリティーなどの分野ごとにテーブルを設け、各国の政治家や企業経営者、政府関係者らが交流する。

日本を自由民主主義のハブとして構築

アジア太平洋地域は世界経済の成長を支える重要な地域となっており、米中両国の動向が国際情勢を左右する中、今回の夕食会では日本や豪州、英国などの政治家や経済人が交流を図る。経済安全保障に関わる分野での協力を深めていく狙いがあり、加藤氏は来日する海外の政治家や経済人から高市首相への期待や支持の声を聞いている。

Advertisement

こうした反応も踏まえ、「世界に広がる高市応援団」の構築を目指す構想だ。日本を「自由と民主主義のハブ」とし、欧米とアジアを結ぶ人的ネットワークを広げ、経済安全保障分野での投資や技術協力につなげる計画だ。別途、ARCの訪日に関連し、シンクタンク「国家基本問題研究所」（櫻井よしこ理事長）が主催するセミナーも予定されており、豪州のトニー・アボット元首相や経済安全保障担当相を務めた自民の小林鷹之政調会長らが講演する見通だ。