中国深圳で開催中のAPEC首脳会議で、首相が習主席と握手したものの無言に終始。一方でプーチン氏と対話を持ち、今井記者の解放を要望するなど実質的な協議が行われた。

中国の 深深圳 で同日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開幕した。この会合では、日本と中国の首脳による重要な接触が行われ、国際的な注目を集めている。特に、両首脳間のやり取りとその背景にある外交的な緊張関係が、今後の 日中関係 の行方を占う鍵となる可能性がある。

首相と習主席の握手は沈黙に終始

首相は、夕食会を控えた直前に習氏と対面し、握手を交わしながら約15秒間にわたって接触を行った。この間、首相は習氏に対して何らかの言葉を語りかけたと考えられるが、習氏は口を開かず、沈黙を保ったまま会話を終えた。この無言の対峙は、直近の両国関係における冷ややかな空気を如実に示すものとなった。

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両首脳が顔を合わせたのは、就任直後の昨年10月31日に韓国で開かれたAPEC首脳会議に合わせて行われた初の首脳会談以来となる。その後も関係は改善せず、政府間対話が途絶えるなどの事態が続いていた。

台湾有事答弁が対話停止の原因に

日中関係の冷え込みが顕在化した直接のトリガーは、首相が就任後まもなく行った国会答弁にある。昨年11月7日、首相は台湾有事に関する見解を問われ、具体的な立場を表明した。この答弁内容に対し、中国側は激しい反発を示した。

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中国の反発は外交レベルにまで波及し、両政府間の公式な対話ルートが遮断される事態を招いた。その結果、両国間の外交チャンネルは長期間途絶え、信頼回復に向けた動きは停滞していた。今回の深深圳での接触は、その対話停止状態打破に向けた最初の大きな試金石とも言える出来事となった。

プーチン氏との対話で今井記者解放要望

首相は同席したロシアのプーチン氏とも短時間の立ち話を行い、2022年2月のウクライナ侵略開始後として初の日露首脳の直接対話を実現させた。この接触には、単なる挨拶以上の実質的な外交課題が含まれていたとみられる。

特に、ロシア当局に拘束されている北海道新聞の今井裕紀記者の早期解放について、首相がプーチン氏に対し強く求めたと見られている。今井記者の状況は日本の重要な人権・取材の自由の問題であり、首相が直接交渉の場でこの問題を提起したことは、日本側の外交的アピールとして強い意味を持つ。

また、日本たばこ産業（JT）の現地法人がロシア企業の一時管理下に置かれた問題についても協議した可能性がある。この件は、日本企業の海外資産保護という経済安全保障の観点でも敏感な課題であり、対露制裁を巡る意見交換が行われた可能性も指摘されている。

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APEC協議の焦点はAIとサプライチェーン

深深圳で開かれているAPEC首脳会議は、19日まで日程が組まれている。参加する域内の首脳らは、グローバルな課題解決に向けて協議を続けている。特に、人工知能（AI）のリスク管理については、技術の急速な進展に伴う安全保障や倫理的な懸念から、共通の枠組みづくりが急務となっている分野の一つだ。

加えて、中東情勢の混乱により影響を受けているサプライチェーン（供給網）の維持についても議論が行われる。地政学的な緊張が高まる中、重要な物資や半導体などの供給経路をどう安定させるかは、各国の経済安定に直結する重要な議題だ。

会議は19日に全体会議が行われ、首脳宣言を採択して閉幕する見通しだ。宣言の内容や、その中で日中、日露関係の言及があるかどうか、また今後の対話再開への具体的な道筋が示されるかが、今後の東アジア外交の動向を見極める上で重要になる。