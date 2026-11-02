APACのログイン試行36.4%が高リスク、Akamaiが金融サービスなどを標的に指摘

Akamaiの調査でAPACのログイン試行36.4%が高リスクと判明。世界平均を上回り、金融サービスやフィンテックが主要標的となっている。サイバー犯罪の現状と対策を解説。

クラウドコンピューティングおよびサイバー セキュリティ 企業の Akamai は、アジア太平洋（ APAC ）地域におけるオンライン セキュリティ の新たな調査結果を公開しました。2024年に観測されたデータによると、同地域全体の ログイン試行 のうち、3回に1回以上となる36.4%が高リスクまたは重大リスクとして判定されました。この数値は、世界平均の26.6%を大きく上回る水準です。

APACは世界2位の危険度

この高リスクの発生割合は、ラテンアメリカの37.8%に次いで世界で2番目に高い数字です。北米の23.6%やEMEA（欧州・中東・アフリカ）の23.7%といった他の主要地域よりも顕著に高い結果となりました。サイバー犯罪者が企業のインフラを支えるログインサイトを日々標的としている状況の中、より強力なアイデンティティ保護の必要性が浮き彫りになっています。

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金融とフィンテックが主要標的

APAC地域において、金融サービスは主要な標的として浮上しています。特に銀行セクターにおける攻撃活動の割合は6.4%、フィンテック分野では6.1%を観測しました。これらを合わせると、同地域で観測された攻撃活動の12.5%を占めることになります。APACで確認された主な脅威としては、マルウェア、高度な持続型脅威（APT）、ランサムウェア、およびボットネットが挙げられています。

東南アジアでの詐欺キャンペーン

サイバー犯罪者は、地域の行動様式に合わせて詐欺の手口を細かくカスタマイズしています。東南アジアでは、研究者らが旅行関連の検索キーワードを利用してユーザーを現地のギャンブルプラットフォームに誘導するキャンペーンに関連する2,157件のURLを分析しました。これらのキャンペーンは、暗号資産（仮想通貨）投資家、金融機関、消費者向けブランド、およびコマースビジネスを標的としています。目的は認証情報の窃取、決済詐欺、およびアカウントの乗っ取りです。

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巧妙化する犯罪手口と対策

APJ地域担当Director of Security Technology and StrategyであるReuben Koh氏は、詐欺師たちが目立たぬよう巧妙に身を隠す術を向上させていると指摘しています。一見すると通常のログイン、新しいアカウント作成、または少額決済であっても、実際にはより大規模な攻撃の一部である可能性があります。AIや自動化により、これらのスキームのスケーリングや巧妙な潜伏が容易になっています。

企業にとっての課題は、疑わしい活動が単体では必ずしも疑わしく見えないという点にあります。組織は、カスタマージャーニー全体にわたって点と点を繋ぎ、不正な意図を早期に特定すると同時に、正当な顧客がシームレスに取引を継続できるようにする必要があります。ボット管理を強化することで、組織は検知を回避するように設計された小規模攻撃を含め、自動化されたアカウント作成、Credential Stuffing（資格情報リストアタック）、不正な取引を特定できるようになります。

また、組織は個々のフィッシングサイトにとどまらず、組織的なキャンペーンにつながる可能性のある共有インフラやふるまいパターンを特定することを目指すべきです。Akamaiはオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業として、市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、エンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を提供しています。