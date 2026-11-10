AOAO SAPPOROがYOASOBI北海道公演と連動し11月13日から特別企画を開催

札幌の水族館AOAO SAPPOROが2026年11月13日から16日までYOASOBIとタイアップした企画を実施します。フォトスポットや限定ステッカー、17時以降の入館料割引で来館者の選択肢が広がります。

札幌市中央区のまちなかにある水族館『 AOAO SAPPORO 』は、音楽ユニット『 YOASOBI 』の北海道公演に合わせたキャンペーン『#Welcome_ YOASOBI _Aquarium』を2026年11月13日（金）から開催します。館長の山内 將生を中心に運営する同館は、文化やアートと共鳴する新たな発信拠点を目指しており、今回の企画はその取り組みの一環として位置づけられています。

キャンペーンの舞台は、AOAO SAPPOROの館内にあるエントランス兼ミュージアムショップです。開催期間は11月13日（金）から16日（月）までの4日間で、札幌のまちの盛り上がりとあわせて来場者を迎えます。ショップは入館料が不要で、YOASOBIのツアー世界観を楽しめる場として設けられました。

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YOASOBIのフォトスポットと特設ビジョンの内容

AOAO SAPPOROは、エントランス兼ミュージアムショップにYOASOBIのオフィシャルフォトスポットを設置します。ファンが記念撮影を楽しめる空間として、北海道公演の余韻を館内で味わえる仕組みです。

さらに、縦3m×横5mの特設ビジョンも用意されます。ツアーの世界観を映し出す映像が流れ、水族館を訪れた人が音楽と水族館の両方に触れられる構成になっています。映像は同館の企画の中心となる要素で、ツアーの『超惑星』というテーマを館内で体感できる設計です。

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来館者向けには、毎日先着1,000名に限定コラボステッカーをプレゼントします。配布は日ごとに先着順で行われ、期間中に毎日来館するほど受け取りの機会が増える仕組みではありません。来場を検討している人は、各日の配布状況を公式情報で確認するとよいでしょう。

17時以降の入館料が半額以下になる仕組み

AOAO SAPPOROは、4日間に限って17時以降の入館料が半額以下になる『YOASOBI価格』キャンペーンを実施します。対象は、YOASOBIのファンと札幌でナイトタイムを過ごす人々です。

同館は毎晩22時まで営業しており、この割引はそうした夜の姿を広く知ってもらうことを目的としています。昼間の来館が中心になりやすい水族館にとって、夕方以降に訪れる客層との接点を増やす狙いがあると読み取れます。

割引の対象時間は17時以降で、キャンペーン期間は11月13日（金）から16日（月）の4日間に限られています。通常の営業日とは異なる条件のため、訪問前に料金の詳細を確認することが大切です。

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札幌のまちとツアーを結ぶ今後の注目点

今回の企画は、YOASOBIの北海道公演を記念するツアー関連の取り組みとして展開されます。札幌で開催される公演に合わせて、市内の盛り上がりを館内でも感じられる点が特徴です。

ツアーの正式名称は『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 "超惑星"』です。同館は、このツアーの世界観を館内で楽しめるフォトスポットや映像を設け、公演前後に訪れる来館者の体験を広げる考えです。

キャンペーンの実施場所は、moyuk SAPPORO 4Fにある水族館のエントランス兼ショップ『WONDER BOOKS』です。館内にはショップも併設されており、入館料不要で立ち寄れる点も来場者にとっての利点となります。期間中の動きや配布の残数などは、AOAO SAPPOROの公式情報で随時確認できます。