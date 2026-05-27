ANAモバイルのメリットと注意点

ANAモバイルは、支払額に応じてANAマイルが付与される点が最大のメリットです。基本料金、通話定額オプション、データチャージの合計に対し20％のマイルが積算されます。ANAマイルは特典航空券に交換した場合、1マイルで2円～最大10円程の価値になるといわれています。1マイルが5円以上になるようにうまく使えば、ANAモバイルの料金を実質無料にすることも可能です。

ANAモバイル の最大の メリット は、やはり支払額に応じて ANAマイル が付与される点です。 基本料金、通話定額オプション、データチャージの合計に対し20％のマイルが積算されます。

ANAマイルは特典航空券に交換した場合、1マイルで2円～最大10円程の価値になるといわれています。1マイルが5円以上になるようにうまく使えば、ANAモバイルの料金を実質無料にすることも可能です。 基本料金だけでなく、通話料金の安さもメリットです。 国内通話は大手キャリアの半額の11円／30秒で、専用アプリなしでもこの金額でVoLTE通話ができます。 データ繰り越しや低速モードなど、MVNOではおなじみの便利機能もあります。

しかし、注意点としては、eSIMを選択した際、機種変更時にはeSIM再発行手数料として毎回1100円かかる点が挙げられます。 ANAモバイルはiPhoneのeSIMクイック転送やAndroidのeSIM転送機能にも対応していません。 また、昼や夕方の混雑時には速度が低下する可能性があります。 MVNOでは日本通信の安さが人気ですが、料金を比較すると日本通信の方が安いです。

音声1GBの場合、ANAモバイルは月額750円に対し日本通信は月額290円、20GBはANAモバイルが2150円に対し日本通信は1390円、50GBはANAモバイルが4100円に対し日本通信は2178円です。 実際に申し込んでみたところ、申し込み手続きは、最初にANAのお客様番号とWebパスワードを入力する以外は特に難しくありません。 申し込み画面にはANAの登録情報（氏名や郵便番号など）が自動入力されるので、引っ越しなどで住所が変わっている場合は事前に変更しておくとスムーズです。

筆者はau回線の音声SIMカードを選択しました。au回線を選んだ理由は、最近引っ越した自宅はドコモ回線が入りにくいからです。 実はau回線もネットワーク状況がいいわけではないのですが、ドコモ回線よりはつながります。 また、ANAモバイルはiPhoneのeSIMクイック転送やAndroidのeSIM転送機能に非対応で、機種変更時に都度1100円の手数料がかかることから、今回は物理SIMカードを選択しました





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ANAモバイル メリット 注意点 ANAマイル 通信サービス

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