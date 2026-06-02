AMD X870チップセット搭載マザーボード「ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」テスト結果

AMD X870チップセット搭載マザーボード「ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI」でテストを行いました。Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「4,330」で、Radeon RX 9070を約26%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約51%上回った。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「13,534」で、Radeon RX 9070を約14%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約44%上回った。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「94,865」。Radeon RX 9070を約13%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約47%上回った。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「29,584」で、WQHD以下の解像度では最高評価の「非常に快適」を獲得。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「113.03fps」で、Radeon RX 9070を約6～15%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約32～38%上回った。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「65fps前後」で、WQHD解像度では超解像を行わないアンチエイリアス「TAA」設定で、Radeon RX 9070 GREがRadeon RX 9070を約4%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約28%上回った。「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「7～19%」で、Radeon RX 9070を約7～19%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約29～31%上回った。「

AMD X870 チップセット搭載マザーボード「 ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI 」でテストを行いました。 Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「4,330」で、Radeon RX 9070を約26%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約51%上回った。

「3DMarkのDirectX 12テスト「Steel Nomad」では、GPU負荷の高い通常版Steel Nomadと、より軽量なSteel Nomad Lightを実行した。 「高負荷なSteel NomadでRadeon RX 9070 GREが記録したスコアは「5,318」で、Radeon RX 9070を約15%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約43%上回った。

「GPU負荷の軽いSteel Nomad LightでRadeon RX 9070 GREが記録したスコアは「19,370」で、Radeon RX 9070を約14%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約44%上回った。 「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは「13,534」で、Radeon RX 9070を約14%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約44%上回った。

「3DMarkの軽量レイトレーシングテスト「Solar Bay」では、グラフィックスAPIにVulkanを用いるSolar Bayと、DirectX 12を用いる高負荷版のSolar Bay Extremeを実行した。 「Vulkanを用いるSolar BayでRadeon RX 9070 GREが記録したスコアは「94,865」。 Radeon RX 9070を約13%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約47%上回った。

「DirectX 12を用いる高負荷版のSolar Bay ExtremeでRadeon RX 9070 GREが記録したスコアは「14,896」。 Radeon RX 9070を約16%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約44%上回った。

「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークでは、グラフィックスプリセットを「最高品質」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度でテストを実行。 「ベンチマークスコアと平均フレームレートをグラフ化した。 「Radeon RX 9070 GREが記録したスコアは、フルHDが「29,584」、WQHDが「18,933」、4Kは「8,587」で、WQHD以下の解像度では最高評価の「非常に快適」を獲得。 「Radeon RX 9070を約14～27%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約41～48%上回った。

「STREET FIGHTER 6 ベンチマークツールでは、グラフィックスプリセットを最高の「HIGHEST」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度でテストを実行。 「画面解像度ごとにグラフ化した。 「4K/2160p│STREET FIGHTER 6 ベンチマークツールBATTLE HUBとWORLD TOURについても、WQHD解像度以下では上限の120fpsにほぼ張り付く形で大差ない結果となっている。

「差がついたのは4K解像度でのパフォーマンスで、Radeon RX 9070 GREはBATTLE HUBで113.03fps、WORLD TOURで99.46fpsを記録し、Radeon RX 9070を約6～15%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約32～38%上回った。 「モンスターハンターワイルズでは、グラフィックスプリセットを「ウルトラ」、レイトレーシングを「高」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度で、超解像およびフレーム生成の設定ごとにゲーム中の平均フレームレートを計測した。

「Radeon RX 9070 GREはすべての条件でRadeon RX 9070に次ぐ平均フレームレートを記録しており、「FSR 4によるネイティブAA(アンチエイリアス)適用時はRadeon RX 9070を12～18%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを42～43%上回った。 「FSR 4による超解像をクオリティ設定で有効にした場合のRadeon RX 9070 GREは、Radeon RX 9070を10～16%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを40～44%上回った。

「さらに、FSR 3ベースのフレーム生成を有効にした場合には、Radeon RX 9070を13～18%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを38～42%上回った。 「Forza Horizon 6では、超解像を「FSR 4.1.0(バランス)」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度で、グラフィックスプリセットを「エクストリーム」または「Extreme+RT」に設定した場合の平均フレームレートをゲーム内ベンチマーク機能で計測した。

「Radeon RX 9070 GREがRadeon RX 9070を約19～20%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約16～32%上回った。 「レイトレーシングが有効なグラフィックスプリセット「Extreme+RT」では、Radeon RX 9070 GREがRadeon RX 9070を約14～20%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約16～34%上回った。

「アサシン クリード シャドウズでは、グラフィックスプリセットを「最高」、レイトレーシングを「全体的に拡散+反射」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度で、超解像およびフレーム生成の設定ごとの平均フレームレートをゲーム内ベンチマーク機能で計測した。 「FSR4のネイティブAA設定時のRadeon RX 9070 GREは、Radeon RX 9070を約19～21%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約23～31%上回った。

「FSR4の超解像をレンダリング解像度50%で有効にした場合のRadeon RX 9070 GREは、Radeon RX 9070を約14～19%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約26～31%上回った。 「さらに、FSR 3ベースのフレーム生成を有効化した場合には、Radeon RX 9070を約13～23%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約29～34%上回った。

「Microsoft Flight Simulator 2024では、グラフィックスプリセットを「ウルトラ」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度で、超解像およびフレーム生成の設定ごとにゲーム中の平均フレームレートを計測した。 「WQHD/1440p│Microsoft Flight Simulator 2024(v1.7.27.0)今回のテスト環境ではCPUおよびメモリアクセス性能のボトルネックが顕在化しており、「フレーム生成無効時の平均フレームレートは65fps前後で頭打ちとなっている。

「このため、フルHD解像度ではすべての設定でGPUの性能差が平均フレームレートに反映されていない。 「WQHD解像度では超解像を行わないアンチエイリアス「TAA」設定で、Radeon RX 9070 GREがRadeon RX 9070を約4%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約28%上回っている。 「ただし、FSR 3による超解像をバランス設定で有効化するとパフォーマンス差はほぼ無くなり、「フレーム生成有効時も僅差の結果となっている。

「4K解像度では各GPUの性能差が反映されており、「Radeon RX 9070 GREはRadeon RX 9070を約7～19%下回り、16GB版Radeon RX 9060 XTを約29～31%上回った。 「サイバーパンク2077では、グラフィックスプリセットを「レイトレーシング: ウルトラ」に設定し、フルHD/WQHD/4Kの3画面解像度で、超解像およびフレーム生成の設定ごとの平均フレームレートをゲーム内ベンチマーク機能で計測した。 「フルHD/1080p│サイバーパンク2077(v





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