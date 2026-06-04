AMD RDNA 4アーキテクチャ搭載『Radeon RX 9070 XT』発売 驚異的ゲーミング性能と先進冷却設計を実現

AMDの最新GPUアーキテクチャRDNA 4を採用したグラフィックスカード『Radeon RX 9070 XT』が発売された。エアロダイナミクス設計とデュアルファン冷却システム、AMD Softwareによる機能統合により、次世代のゲーミング性能とビジュアルを提供する。

最新の グラフィックスカード 『 Radeon RX 9070 XT』が発売された。 価格はオープン価格で、市場での競争力を強調している。 このカードは、驚異的なゲーミング性能を提供する。 デザインはクリーンでエレガントであり、現代のエアロダイナミクス思想を体現し、エアフローを最大化する設計が採用されている。

さらに、効率を極めたデュアルファン冷却設計により、優れた冷却性能と放熱性を実現している。 その秘密は、ニッケルめっきを施した銅製コールドプレートと6mm径のヒートパイプにある。 製品は、AMD RDNA 4アーキテクチャを基盤とし、次世代のパフォーマンスとビジュアルを提供する。 AMD Softwareにより、Radeonのパフォーマンスを最大化でき、特にワンクリックでAMD HYPR-RXを有効化すれば、Radeon Super ResolutionやAMD Fluid Motion Framesなどの機能が統合される。

この機能は、数千のゲームで最高のフレームレートと低遅延を実現する。 さらに、AIとAMD FidelityFXを利用した次世代のレイトレーシングが、実写のようなビジュアルを可能にし、ゲーム体験をさらに向上させる。 特にAMD FSRはフレームレートを向上させつつ、驚異的な画質を維持する





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AMD Radeon RDNA 4 グラフィックスカード ゲーミングGPU

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