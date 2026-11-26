ASUSはAMD Ryzen AI 400シリーズとWi-Fi 7を搭載した0.6L小型高性能ミニPC「PN55」および0.33kgの軽量モデル「VM31」を発表した。

ASUS は、次世代の小型パーソナルコンピュータシリーズとして、AMD製プロセッサを搭載した「 PN55 」と「 VM31 」の2つの新モデルを発表した。この製品群は、高性能なAI処理と拡張性を重視した PN55 シリーズと、極限の省スペース化と携帯性を追求した VM31 シリーズという、用途に応じて使い分けられる2つのラインナップで構成されている。

高性能AI対応ミニPC PN55の技術仕様

ASUS PN55シリーズは、約0.6Lの筐体に高性能なAMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサを搭載したミニPCである。具体的には、AMD Ryzen AI R5 430、R7 450、R9 HX 470という3つのモデルを用意しており、いずれもWindows 11 Homeオペレーティングシステム、16GBのメモリー、PCIe Gen4 x4 SSDを標準搭載している。筐体の寸法は幅130mm、奥行き130mm、高さ34mmで、非常にコンパクトな設計となっている。

Also read バッテリーは4年前のノートPCの約2.5倍長持ち！ Ryzen AI 7搭載の「ASUS ExpertBook A7」を試す

接続性能面でも充実しており、最新のWi-Fi 7、Bluetooth 5.4、そして2.5G LANポートを2基備えている。外部出力については、USB4 Type-Cポート、HDMI 2.1ポート、DisplayPort 1.4ポートを2基搭載し、最大4画面までの同時出力が可能である。この構成により、高負荷なタスクやマルチディスプレイ環境での作業に最適な選択肢を提供している。

軽量コンパクトVM31の実用性と接続性

ASUS VM31シリーズは、重さ約0.33kg、容積0.55Lという驚異的な軽量コンパクト設計を実現した省スペースミニPCだ。筐体の寸法は幅135mm、奥行き115mm、高さ35.8mmであり、限られた設置スペースでも窮屈さを感じさせない設計となっている。プロセッサにはAMD Ryzen 5 40 Processorが採用され、LPDDR5-5500メモリー16GB、256GBのPCIe 4.0 SSD、そしてAMD Radeon 610Mグラフィックスを組み合わせている。

Advertisement

この構成は、日常的なオフィス作業や Webブラウジング、動画視聴などに最適化されており、無駄のないコストパフォーマンスと安定した動作を目指している。前面と背面をあわせて合計7基のUSBポートを備えており、周辺機器の接続が容易だ。通信規格としてはWi-Fi 6EとBluetooth 5.2、2.5G LANに対応しており、最大4画面出力にも対応しているため、マルチディスプレイ環境でも活用できる。

拡張性、操作性、そして設置環境への対応

両機種とも、VESA規格に対応するマウントキットを同梱しており、モニター背面への直接取り付けが可能だ。これにより、デスクトップ環境のケーブル類を整理し、スッキリとしたワークスペースを実現することができる。また、ASUS PN55シリーズは、工具を使用せずに筐体を開けることができる設計を採用しており、ユーザー自身によるアップグレードやメンテナンスが容易に行えるようになっている。

さらにPN55は、天面に指紋認証リーダーを搭載し、セキュリティ面での利便性を高めている。前面にはCopilotボタンを配置しており、Microsoft CopilotなどのAI機能へのワンタッチアクセスを可能にしている。これらの仕様により、PN55は拡張性と操作性を両立した仕様となっており、AI処理を重視するユーザーにとって魅力的な製品である。

製品の選び分けと市場での位置づけ

ASUSが提供するこの2つのシリーズは、ユーザーの具体的なニーズに応じて明確に使い分けられるよう設計されている。高性能なAI処理やマルチタスク、グラフィックス性能を求めている場合は、AMD Ryzen AI HX 470などを搭載したPN55シリーズが最適である。一方、設置スペースに制約があり、持ち運びや省スペースなレイアウトを優先する場合は、VM31シリーズが適している。

Advertisement

このように、ASUSは0.6Lの高性能機PN55と、0.33kg・0.55Lの軽量コンパクト機VM31という、用途に応じた2シリーズ4モデルをそろえる構成で市場に送り出した。これにより、ビジネスパーソンからクリエイターまで、幅広い層の計算機ニーズに丁寧に応える製品ラインナップが整ったと言える。ユーザーは自身の使用環境と計算能力の要求水準に基づいて、最適なモデルを選択することが可能となる。